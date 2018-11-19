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Путин поблагодарил Эрдогана за «Турецкий поток»
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Путин поблагодарил Эрдогана за реализацию «Турецкого потока» 

РИА Новости 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана за политическую волю и мужество в реализации "Турецкого потока".
"Я выражаю признательность президенту Турецкой Республики господину Эрдогану за проявленную политическую волю и мужество. Почему? Потому что в условиях растущей конкуренции без этого подобные проекты не реализуются", — сказал Путин на церемонии завершения строительства морского участка "Турецкого потока".
Зал встретил слова российского лидера овациями. Путин также поблагодарил всех участников проекта.
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