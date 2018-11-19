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Песков оценил реакцию на материалы против Браудера
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Песков оценил реакцию на материалы против Браудера 

РИА Новости 13 часов назад
Фото: РИА Новости
Российское следствие делится результатами работы по делу против Уильяма Браудера с иностранными коллегами, но не всегда реакция на это адекватна, связи новых обвинений с "делом Скрипалей" — нет, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Добавился новый эпизод, наши правоохранительные органы работают. Они со своими зарубежными партнерами, насколько я знаю, в этом плане делятся материалами, другое дело, что не всегда получают адекватную реакцию", — сказал Песков журналистам.
Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление Браудера о том, что объявление о новом уголовном деле является ответом России на дело о якобы совершенном в Солсбери отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
"Дело Браудера, насколько я знаю, началось гораздо раньше, чем эпизод со Скрипалями", — сказал Песков.
Ранее в понедельник на брифинге советник генпрокурора РФ Николай Атмоньев сообщил, что в отношении финансиста и основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Брадуера "вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по признакам создания преступного сообщества и руководства им, то есть по преступлению, предусмотренного частью 1 статьи 210 УК РФ". Также Россия объявит Браудера в розыск в рамках конвенции ООН против транснациональной преступности. Кроме того, по словам Атмоньева, установлены компании Кипра, Латвии и Швейцарии, которые в интересах финансиста обналичивали и отмывали "сотни миллионов долларов".
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