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Путин прибыл в Стамбул
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Путин прибыл на церемонию окончания строительства участка «Турецкого потока» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 13 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин в понедельник прибыл в Стамбул, где встретится с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и примет участие в церемонии завершения строительства морского участка газопровода «Турецкий поток».
Церемония пройдет в режиме видеоконференции. В акватории Черного моря завершилось строительство глубоководной части обеих ниток газопровода. Всего по морскому дну проложено 1,8 тыс. километров труб. На черноморском побережье Турции продолжается возведение приемного терминала и объектов берегового примыкания.
После этого Путин и Эрдоган проведут беседу, на которой обсудят текущее состояние и перспективы двусторонних взаимоотношений, а также отменяются мнениями по актуальным международным вопросам, передает РИА «Новости».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российские власти не сомневаются в рентабельности и выгоде второй нитки газопровода «Турецкий поток».
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