Путин прибыл в Стамбул

Путин прибыл на церемонию окончания строительства участка «Турецкого потока»

Президент России Владимир Путин в понедельник прибыл в Стамбул , где встретится с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и примет участие в церемонии завершения строительства морского участка газопровода «Турецкий поток».

Церемония пройдет в режиме видеоконференции. В акватории Черного моря завершилось строительство глубоководной части обеих ниток газопровода. Всего по морскому дну проложено 1,8 тыс. километров труб. На черноморском побережье Турции продолжается возведение приемного терминала и объектов берегового примыкания.

После этого Путин и Эрдоган проведут беседу, на которой обсудят текущее состояние и перспективы двусторонних взаимоотношений, а также отменяются мнениями по актуальным международным вопросам, передает РИА «Новости»