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Кремль хочет избрания россиянина главой Интерпола
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В Кремле поддержали кандидатуру представителя РФ на пост главы Интерпола 

РИА Новости 13 часов назад
Фото: РИА Новости
В Кремле хотели бы избрания российского кандидата на должность главы Интерпола, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее газета Financial Times назвала вице-президента Интерпола, начальника НЦБ Интерпола МВД России Александра Прокопчука одним из кандидатов на пост президента организации. Переизбрать председателя Интерпола должны после того, как в конце сентября исчез прежний глава Мэн Хунвэй. Впоследствии он оказался в Китае, где в отношении него ведется расследование по делу о коррупции.
"Конечно, мы болеем за российскую кандидатуру, и мы хотели бы, чтобы именно российская кандидатура победила на этих выборах", — сказал Песков, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за выборами главы Интерпола и болеют ли за российского кандидата.
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