Турчак назвал «дичью» идею об охоте на редких животных

"Единая Россия" расценивает предложение узаконить трофейную охоту на животных, занесенных в Красную книгу, как попытку поддержать увлечение "VIP-охотой" и считает его недопустимым. Об этом заявил в понедельник секретарь генсовета единороссов, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, комментируя инициативу депутата Госдумы Владислава Резника.
Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что Резник направил письмо в Минприроды РФ, в котором предложил оценить возможность введения в России "специальных программ", разрешающих трофейную охоту на краснокнижные виды животных для того, чтобы охотники в дальнейшем финансировали охрану этих видов. При этом парламентарий пояснил изданию, что его обращение является не предложением "начать охоту на редкие виды", а предложением "собрать информацию, чтобы обсудить, возможно это или нет".
"Предложение Резника, который является членом "Клуба горных охотников", — это не что иное, как попытка узаконить собственное увлечение "VIP-охотой", — заявил Турчак, слова которого приводит пресс-служба партии. "Предложение убивать, чтобы профинансировать спасение животных, — это какая-то "дичь", — убежден он.
"Если у сообществ охотников есть желание помогать защищать животных из Красной книги, то это не дает им право лоббировать легализацию убийств. Я убежден, что министерство природных ресурсов и экологии и лично глава ведомства Дмитрий Кобылкин не допустит реализации такой инициативы", — подчеркнул секретарь генсовета "Единой России".
От лица партии он также поддержал "жесткую и принципиальную" позицию главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова по этому вопросу.
"Мы убеждены, что предложения о разрешении отстрела краснокнижных животных недопустимы и невозможны", — заключил Турчак.