В НАТО вспомнили про Крымский мост и осудили его

НАТО осудило строительство Россией Крымского моста. Об этом, как сообщает РБК-Украина, заявила председатель постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз.
По ее словам, украинская резолюция, осуждающая строительство Россией моста через Керченский пролив, была принята Комитетом НАТО по вопросам гражданского измерения и безопасности в ходе 64-й сессии Парламентской ассамблеи.
Кроме того, та же украинская резолюция осуждает политику России в Азовском море, а именно «безосновательные» задержки как украинских, так и международных кораблей, а также выборочный отказ им в доступе в Азов.
По словам Фриз, резолюция была принята единогласно.
В конце октября Европарламент также принял резолюцию, осудившую Россию за политику в Азовском море. Согласно ей, Россия может быть наказана за «обострение конфликта» с Украиной усилением санкций.