В НАТО вспомнили про Крымский мост и осудили его

НАТО осудило строительство Крымского моста

По ее словам, украинская резолюция, осуждающая строительство Россией моста через Керченский пролив, была принята Комитетом НАТО по вопросам гражданского измерения и безопасности в ходе 64-й сессии Парламентской ассамблеи.

Кроме того, та же украинская резолюция осуждает политику России в Азовском море, а именно «безосновательные» задержки как украинских, так и международных кораблей, а также выборочный отказ им в доступе в Азов.

По словам Фриз, резолюция была принята единогласно.