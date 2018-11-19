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В НАТО вспомнили про Крымский мост и осудили его
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НАТО осудило строительство Крымского моста 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
НАТО осудило строительство Россией Крымского моста. Об этом, как сообщает РБК-Украина, заявила председатель постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз.
По ее словам, украинская резолюция, осуждающая строительство Россией моста через Керченский пролив, была принята Комитетом НАТО по вопросам гражданского измерения и безопасности в ходе 64-й сессии Парламентской ассамблеи.
Кроме того, та же украинская резолюция осуждает политику России в Азовском море, а именно «безосновательные» задержки как украинских, так и международных кораблей, а также выборочный отказ им в доступе в Азов.
По словам Фриз, резолюция была принята единогласно.
В конце октября Европарламент также принял резолюцию, осудившую Россию за политику в Азовском море. Согласно ей, Россия может быть наказана за «обострение конфликта» с Украиной усилением санкций.
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