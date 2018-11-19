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Минэкономразвития предложили превратить в Росплан
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В КПРФ предложили реорганизовать Минэкономразвития и создать Росплан 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
В КПРФ предложили реорганизовать Минэкономразвития с целью создания планирующего органа — Росплана.
В Госдуме в понедельник состоялся круглый стол КПРФ по теме "Законодательное обеспечение государственного планирования в РФ".
"Рекомендации. Президенту РФ: поручить правительству РФ рассмотреть вопрос о перспективном планировании развития экономики и социальной сферы, включая вопрос реорганизации Минэкономразвития с целью создания планирующего органа — Росплана", — говорится в рекомендациях КПРФ по итогам проведения круглого стола.
Коммунисты также рекомендуют кабмину РФ разработать и внести в Госдуму соответствующие поправки в законодательство в части создания и правового регулирования деятельности Росплана, а также разработать соответствующие подзаконные акты.
"Созданный планирующий орган — Росплан: консолидирует разработанные в регионах материалы по приоритетам развития экономики субъектов федерации; на их основе создает предварительный проект плана развития экономики страны; согласовывает его с министерствами и ведомствами; разрабатывает окончательный вариант плана, согласовывая его основные индикаторы с регионами и крупными хозяйствующими субъектами и утверждает его в правительстве", — также отмечается в документе.
По мнению коммунистов, план должен быть рассмотрен и принят Госдумой в виде федерального закона.
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