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Песков предупредил о непредсказуемых действиях США
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Песков: любые сотрудничающие с Россией компании могут попасть под санкции 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Любая зарубежная компания, сотрудничающая с российскими экономическими проектами, может попасть под санкции США из-за непредсказуемых и неаргументированных действий Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"То, как, собственно, Соединенные штаты разбрасываются этими рестрикциями направо и налево, — то в современном мире у каждого юридического и физического лица, и у любого проекта есть опасность на следующее утро попасть под эти рестрикции. От этого никто не застрахован, и процесс развивается по абсолютно непредсказуемой и неаргументированной траектории", — заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о рисках зарубежных компаний попасть под санкции в связи с сотрудничеством по проекту "Турецкий поток".
Он уточнил, что перспектив оспорить подобные решения США достаточно мало, потому что "речь идёт просто о достаточно волюнтаристских решениях американской стороны".
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