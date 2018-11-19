Матвиенко получила травму 

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пришла на встречу с главой Минздрава Вероникой Скворцовой в гипсе. Об этом сообщает РИА Новости.
В ходе слушаний по нацпроекту «Здравоохранение» Матвиенко рассказала, что получила «спортивную» травму ноги.
«Потерпите меня в таком состоянии три недели», — сказала спикер Совфеда.
По данным ТАСС, как именно была получена травма, Матвиенко не рассказала, но пошутила: «Упал, проснулся — гипс».
По словам Матвиенко, главный доктор России — Скворцова — заверила, что ничего страшного в ее травме нет.
«Она сказала, что жить буду, все хорошо», — заключила спикер.