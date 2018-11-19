Матвиенко получила травму

В ходе слушаний по нацпроекту «Здравоохранение» Матвиенко рассказала, что получила «спортивную» травму ноги.

«Потерпите меня в таком состоянии три недели», — сказала спикер Совфеда.

По данным ТАСС, как именно была получена травма, Матвиенко не рассказала, но пошутила: «Упал, проснулся — гипс».

По словам Матвиенко, главный доктор России — Скворцова — заверила, что ничего страшного в ее травме нет.