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Пушков рассказал о желании США поссорить РФ с Австрией
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Пушков рассказал о желании США поссорить Россию с Австрией 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
«США сейчас предпринимают усилия на многих направлениях, чтобы ограничить хорошие отношения России с целым рядом государств. Прежде всего это касается давления на Индию, Китай, Германию, и конечно же Австрию», — заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя опубликованную Госдепом США стратегию отношений с Австрией.
«Австрия явно выпадает из созданной ещё президентом Обамой коалиции стран, которые ориентированы на сдерживание России. Потому любые инциденты, которые ведут к ухудшению отношений Вены и Москвы — в интересах США и их ближайших союзников», — подчеркнул глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.
По его мнению, публикация Госдепом США новой стратегии отношений с Австрией, где говорится о необходимости противостояния энергетическому господству России, может быть связана с недавним шпионским скандалом.
Сенатор также напомнил о скандалах, которыми сопровождается деятельность американских разведок на территории стран ЕС.
«Они сами занимаются разведывательной деятельностью на территории стран-союзников, что отмечено скандалами с прослушиванием огромного числа объектов во Франции и Германии, включая канцлера Ангелу Меркель», — говорит Пушков.
«Но возможности американцев не беспредельны. В долгосрочном плане шпионский скандал не испортит наши отношения с Веной, потому что нас сближают серьёзные вещи. Австрия является нейтральной страной, она ценит свои отношения с Москвой и уделяет большое внимание европейской безопасности», — резюмировал собеседник.
Как сообщала в понедельник газета ВЗГЛЯД, Госдеп США обнародовал Стратегию развития отношений с Австрией. В ней идет речь о противодействии России на рынке природного газа в регионе.
В свою очередь сенатор Игорь Морозов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что между «недавним шпионским скандалом в Вене и публикацией новой стратегии США по Австрии касательно политического и энергетического доминирования есть прямая связь».
Ранее газета ВЗГЛЯД разобралась в том, кто является главным выгодополучателем шпионского скандала между Россией и Австрией, а также подробно разобралась, как Вене удалось раскусить британскую игру против России.
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