Пушков рассказал о желании США поссорить РФ с Австрией

Пушков рассказал о желании США поссорить Россию с Австрией

«Австрия явно выпадает из созданной ещё президентом Обамой коалиции стран, которые ориентированы на сдерживание России. Потому любые инциденты, которые ведут к ухудшению отношений Вены и Москвы — в интересах США и их ближайших союзников», — подчеркнул глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

По его мнению, публикация Госдепом США новой стратегии отношений с Австрией, где говорится о необходимости противостояния энергетическому господству России, может быть связана с недавним шпионским скандалом.

Сенатор также напомнил о скандалах, которыми сопровождается деятельность американских разведок на территории стран ЕС

«Они сами занимаются разведывательной деятельностью на территории стран-союзников, что отмечено скандалами с прослушиванием огромного числа объектов во Франции и Германии, включая канцлера Ангелу Меркель», — говорит Пушков.

«Но возможности американцев не беспредельны. В долгосрочном плане шпионский скандал не испортит наши отношения с Веной, потому что нас сближают серьёзные вещи. Австрия является нейтральной страной, она ценит свои отношения с Москвой и уделяет большое внимание европейской безопасности», — резюмировал собеседник.

Как сообщала в понедельник газета ВЗГЛЯД, Госдеп США обнародовал Стратегию развития отношений с Австрией. В ней идет речь о противодействии России на рынке природного газа в регионе.

В свою очередь сенатор Игорь Морозов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что между «недавним шпионским скандалом в Вене и публикацией новой стратегии США по Австрии касательно политического и энергетического доминирования есть прямая связь».

Ранее газета ВЗГЛЯД разобралась в том, кто является главным выгодополучателем шпионского скандала между Россией и Австрией, а также подробно разобралась, как Вене удалось раскусить британскую игру против России.