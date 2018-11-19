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Медведев оценил химию личного общения
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Гаджеты не заменят химию личного общения, считает Медведев 

РИА Новости 2 часа назад
Переписка с партнерами с использованием современных гаджетов не заменит химию личного общения, поэтому традиционная дипломатия не умрет, считает премьер-министр России Дмитрий Медведев.
"Иногда хочется, чтобы можно было взять в руки гаджет, который в ваших руках, и выйти на связь с кем-нибудь из партнеров, сказать: ну что, давайте так, и все, до свидания. Жизнь показывает, что так не получается", — сказал Медведев на пресс-конференции по итогам своей поездки в Папуа-Новую Гвинею и Вьетнам, отвечая на вопрос журналистов, есть ли необходимость в современном мире придерживаться традиционной дипломатии или стоит внедрять современные способы общения.
При этом премьер указал на планшет в руках у журналиста.
"Мы начали сегодня общение с разговора, что происходило на саммите АТЭС. К сожалению, даже при личной встрече не всегда получается договориться, но во время личной встречи возникает так называемая химия отношений. Люди друг друга видят, люди друг друга чувствуют, могут что-то сказать, можно что-то обсудить в кулуарах, какие-то вещи сказать неформально", — отметил глава правительства, подчеркнув, что "технические средства такой возможности не дают".
"Поэтому традиционная дипломатия не умрет, несмотря на то, что 40-часовые перелеты, в общем, не самая простая часть жизни", — отметил премьер РФ.
Он пожелал журналистам хорошего перелёта домой и направился к выходу. Однако представители прессы остановили его:
"А гаджет забрать?"
"Зачем? У меня свой есть", — с улыбкой отказался "изымать" планшет премьер.
Впервые по итогам саммита АТЭС, который прошел в Папуа-Новой Гвинее, страны не смогли принять итоговую декларацию из-за возникших разногласий.
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