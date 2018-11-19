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МИД нашел «островок нормальности» в отношениях с Западом
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Рябков назвал «островком нормальности» в международных отношениях работу в рамках МКС 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
МИД России будет всячески способствовать сотрудничеству мирового сообщества в рамках Международной космической станции (МКС). Об этом заявил в понедельник заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на научно-практической конференции "Космонавтика: открытое пространство международного сотрудничества и развития".
"МКС — это пример партнерства, не подверженного политической конъюнктуре. Для МИД последнее обстоятельство особенно важно. В нынешних условиях, я думаю, ценность такого взаимодействия вдвойне высока, мы должны его беречь, приумножать. С позиции нашего ведомства хочу сказать, что мы будем этому всячески способствовать", — сказал он.
"Данный проект стал отдельной сферой, как говорят сейчас, островком нормальности в международных отношениях. Здесь нет коллизий интересов, здесь не прибегают к провокациям, не практикуют санкции и контрмеры. Наоборот, здесь наблюдается общность интересов, настрой на коллективное решение стоящих задач и возникающих проблем. Здесь мы видим обоюдное стремление решать общие задачи и поддерживать друг друга", — подчеркнул Рябков
Как отметил замглавы МИД РФ, все чаще можно наблюдать то, как рушатся регламенты и нормы в мировой политике, экономике и в области научно-технических связей.
"В рамках проекта МКС сохраняется среда позитивного многостороннего взаимодействия, где превалирует приоритет дружбы и доверия", — указал высокопоставленный дипломат.
Он напомнил, что рассудительность мирового сообщества в плане взаимодействия в космической сфере "всегда удерживала страны от пагубных ошибок".
"Будем надеяться, что эта рассудительность не подведет и в дальнейшем", — заключил Рябков.
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