МИД нашел «островок нормальности» в отношениях с Западом

Рябков назвал «островком нормальности» в международных отношениях работу в рамках МКС

МИД России будет всячески способствовать сотрудничеству мирового сообщества в рамках Международной космической станции (МКС). Об этом заявил в понедельник заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на научно-практической конференции "Космонавтика: открытое пространство международного сотрудничества и развития".

"МКС — это пример партнерства, не подверженного политической конъюнктуре. Для МИД последнее обстоятельство особенно важно. В нынешних условиях, я думаю, ценность такого взаимодействия вдвойне высока, мы должны его беречь, приумножать. С позиции нашего ведомства хочу сказать, что мы будем этому всячески способствовать", — сказал он.

"Данный проект стал отдельной сферой, как говорят сейчас, островком нормальности в международных отношениях. Здесь нет коллизий интересов, здесь не прибегают к провокациям, не практикуют санкции и контрмеры. Наоборот, здесь наблюдается общность интересов, настрой на коллективное решение стоящих задач и возникающих проблем. Здесь мы видим обоюдное стремление решать общие задачи и поддерживать друг друга", — подчеркнул Рябков

Как отметил замглавы МИД РФ, все чаще можно наблюдать то, как рушатся регламенты и нормы в мировой политике, экономике и в области научно-технических связей.

"В рамках проекта МКС сохраняется среда позитивного многостороннего взаимодействия, где превалирует приоритет дружбы и доверия", — указал высокопоставленный дипломат.

Он напомнил, что рассудительность мирового сообщества в плане взаимодействия в космической сфере "всегда удерживала страны от пагубных ошибок".