«Победителей здесь не будет»: Дмитрий Медведев рассказал об исходе торговых войн

Официальный визит премьер-министра России Дмитрия Медведева в Ханой стартовал в понедельник утром, 19 ноября, с возложения венков к Мемориалу павшим героям и Мавзолею Хо Ши Мина — основателю коммунистической партии Вьетнама и первому президенту Демократической республики Вьетнам. После чего глава кабмина провёл беседу со своим коллегой — премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком, которая позже дала старт российско-вьетнамским переговорам.

Нгуен Суан Фук сообщил, что по итогам прошлого года российско-вьетнамский товарооборот составил $3,55 млрд, что на 31% больше уровня 2016 года. Премьер-министр республики заявил, что к 2020 году планируется увеличить этот показатель до $10 млрд

«Две наших страны будут продолжать реализовывать соглашение о зоне свободной торговли между Вьетнамом и ЕврАзЭС, чтобы максимально задействовать благоприятные условия и преференции в рамках этого соглашения, и мы будем стремиться к созданию прорыва для торговли и инвестиций, увеличив двусторонний товарооборот до $10 млрд к 2020 году», — сообщил Нгуен Суан Фок.

В свою очередь, Дмитрий Медведев подчеркнул, что рост товарооборота будет возможен прежде всего благодаря диверсификации структуры торговли за счёт увеличения доли высокотехнологичной продукции и практики использования национальных валют в двухсторонних расчётах.

Кроме того, вьетнамский коллега российского премьера рассказал и о сотрудничестве двух государств по вопросу урегулирования споров в Южно-Китайском море.

«Мы с товарищем Медведевым обсудили наши общие усилия по поддержанию мира, стабильности, а также обеспечению безопасности навигации и мирному урегулированию всех споров в Южно-Китайском море в соответствии с международным правом и Конвенцией ООН по морскому праву. Мы выступаем также за скорейшее принятие кодекса поведения стран в Южно-Китайском море», — подчеркнул премьер-министр Вьетнама.

В программе официального визита Дмитрия Медведева во Вьетнам также отдельным пунктом значилось посещение Совместного российско-вьетнамского тропического научно-исследовательского и технологического центра (Тропцентр), учредителями которого являются РАН и Министерство национальной обороны социалистической республики.

В ходе осмотра Тропцентра Медведев рассказал о важности исследований в области экологической безопасности.

«Речь идёт об изучении последствий химической войны США во Вьетнаме, а также практики возникновения и распространения особо опасных инфекционных заболеваний», — пояснил российский премьер.

В завершении своего визита во Вьетнам и, несмотря на почти сорокочасовой перелёт за последние несколько дней, Дмитрий Медведев, подводя итоги, вернулся к одному из самых обсуждаемых событий последних дней. Глава кабмина пояснил, почему впервые за всю историю существования ежегодных саммитов АТЭС участники встречи 2018 года в Папуа-Новой Гвинее не смогли принять финальную декларацию. «К сожалению, дискуссия на саммите АТЭС не позволила принять итоговый документ из-за сложностей в международной торговле. В настоящий момент всё выглядит достаточно сложно», — считает Дмитрий Медведев.

При этом премьер-министр отметил, что Россия выступает за сохранение основных принципов работы Всемирной торговой организации (ВТО).

«Конечно, нам ближе позиция, которая заключается в сохранении преимуществ и основных институтов ВТО, но при этом надо постараться сделать её более современной и реформировать процедуру арбитража», — подчеркнул Медведев.

Таким образом, российский премьер-министр вновь отметил тему развязавшихся в этом году торговых войн США с другими государствами, особо подчеркнув, что в таких внешнеторговых конфликтах не окажется победителей.