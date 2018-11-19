«Победителей здесь не будет»

В понедельник, 19 ноября, премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил Вьетнам с официальным визитом. В Ханое — столице социалистической республики — глава российского кабмина пояснил, почему участники саммита АТЭС в Папуа-Новой Гвинее не смогли принять итоговую декларацию. Кроме того, председатель правительства подчеркнул, за счёт чего российско-вьетнамский товарооборот может составить $10 млрд к 2020 году, и рассказал, почему в торговой войне США с другими государствами не будет победителей.
Официальный визит премьер-министра России Дмитрия Медведева в Ханой стартовал в понедельник утром, 19 ноября, с возложения венков к Мемориалу павшим героям и Мавзолею Хо Ши Мина — основателю коммунистической партии Вьетнама и первому президенту Демократической республики Вьетнам. После чего глава кабмина провёл беседу со своим коллегой — премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком, которая позже дала старт российско-вьетнамским переговорам.
Среди делегатов со стороны РФ присутствовали вице-премьер Максим Акимов, замминистра промышленности и торговли Алексей Груздев, замглавы Минфина Сергей Сторчак, а также генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв.
Нгуен Суан Фук сообщил, что по итогам прошлого года российско-вьетнамский товарооборот составил $3,55 млрд, что на 31% больше уровня 2016 года. Премьер-министр республики заявил, что к 2020 году планируется увеличить этот показатель до $10 млрд
«Две наших страны будут продолжать реализовывать соглашение о зоне свободной торговли между Вьетнамом и ЕврАзЭС, чтобы максимально задействовать благоприятные условия и преференции в рамках этого соглашения, и мы будем стремиться к созданию прорыва для торговли и инвестиций, увеличив двусторонний товарооборот до $10 млрд к 2020 году», — сообщил Нгуен Суан Фок.
В свою очередь, Дмитрий Медведев подчеркнул, что рост товарооборота будет возможен прежде всего благодаря диверсификации структуры торговли за счёт увеличения доли высокотехнологичной продукции и практики использования национальных валют в двухсторонних расчётах.
Кроме того, вьетнамский коллега российского премьера рассказал и о сотрудничестве двух государств по вопросу урегулирования споров в Южно-Китайском море.
«Мы с товарищем Медведевым обсудили наши общие усилия по поддержанию мира, стабильности, а также обеспечению безопасности навигации и мирному урегулированию всех споров в Южно-Китайском море в соответствии с международным правом и Конвенцией ООН по морскому праву. Мы выступаем также за скорейшее принятие кодекса поведения стран в Южно-Китайском море», — подчеркнул премьер-министр Вьетнама.
В программе официального визита Дмитрия Медведева во Вьетнам также отдельным пунктом значилось посещение Совместного российско-вьетнамского тропического научно-исследовательского и технологического центра (Тропцентр), учредителями которого являются РАН и Министерство национальной обороны социалистической республики.
В ходе осмотра Тропцентра Медведев рассказал о важности исследований в области экологической безопасности.
«Речь идёт об изучении последствий химической войны США во Вьетнаме, а также практики возникновения и распространения особо опасных инфекционных заболеваний», — пояснил российский премьер.
В завершении своего визита во Вьетнам и, несмотря на почти сорокочасовой перелёт за последние несколько дней, Дмитрий Медведев, подводя итоги, вернулся к одному из самых обсуждаемых событий последних дней. Глава кабмина пояснил, почему впервые за всю историю существования ежегодных саммитов АТЭС участники встречи 2018 года в Папуа-Новой Гвинее не смогли принять финальную декларацию. «К сожалению, дискуссия на саммите АТЭС не позволила принять итоговый документ из-за сложностей в международной торговле. В настоящий момент всё выглядит достаточно сложно», — считает Дмитрий Медведев.
При этом премьер-министр отметил, что Россия выступает за сохранение основных принципов работы Всемирной торговой организации (ВТО).
«Конечно, нам ближе позиция, которая заключается в сохранении преимуществ и основных институтов ВТО, но при этом надо постараться сделать её более современной и реформировать процедуру арбитража», — подчеркнул Медведев.
Таким образом, российский премьер-министр вновь отметил тему развязавшихся в этом году торговых войн США с другими государствами, особо подчеркнув, что в таких внешнеторговых конфликтах не окажется победителей.
«Мы все являемся свидетелями, что торговая война уже приносит определённые плоды тем или иным странам, которые пытаются навязать свой курс. С другой стороны, она приносит издержки всей мировой торговле, потому что, в конечном счёте, как и в любой войне подобного рода, победителей здесь не будет», — заключил Дмитрий Медведев.