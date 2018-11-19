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Медведев объяснил отсутствие компромисса на саммите АТЭС
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Медведев: участники саммита АТЭС не приняли итоговую декларацию из-за «торговых войн» 

ТАСС 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Участники саммита АТЭС не приняли итоговую декларацию из-за проблемы "торговых войн", дискуссия о ней не позволила участникам форума прийти к компромиссу. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев журналистам во Вьетнаме.
"Впервые за годы существования этой организации она не смогла принять декларацию. Это связано со сложностями в международной торговле, с теми самыми "торговыми войнами", которые в настоящий момент развернулись в мире, и с той дискуссией, которая шла на полях саммита АТЭС. К сожалению, эта дискуссия не позволила принять итоговый документ", — заявил глава российского правительства, комментирую итоги саммита АТЭС, который прошел в Папуа — Новой Гвинеи 17-18 ноября.
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