Кремль ответил на нападки Польши из-за «Северного потока»

В Кремле ответили на заявление премьера Польши о «Северном потоке — 2»

В Кремле назвали инсинуацией и попыткой навязать Европе американский газ слова польского премьера Матеуша Моравецкого, который заявил, что Россия может начать наступление на Украину после реализации проекта «Северный поток — 2».

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указал на то, что подобное заявление является неудачным, напомнив, что проект газопровода коммерчески выгоден и экономически обоснован, а также привлекателен как для России, так и для Европы, передаёт ТАСС

По его словам, объёмы потребления газа в европейских государствах растут.

«Особенно они растут в тех странах, которые играют роль локомотива европейской экономики… Альтернативой российскому трубному газу является сжиженный газ, в том числе американский, но эта продукция дороже, ощутимо дороже, соответственно экономика говорит сама за себя», — добавил он.

Он подчеркнул, что подобные инсинуации — «из разряда попыток политизировать проект».

«Много нападок, мы слышим прямые угрозы в адрес этого проекта со стороны Соединённых Штатов Америки. Эти ни что иное, как проявление нечестной конкуренции и попытка заставить европейцев покупать невыгодное им более дорогое американское топливо», — отметил Песков.

18 ноября Моравецкий заявил, что российская сторона может начать наступление на Украину после запуска газопровода.

По мнению польского политика, Россию «ничто не остановит пойти на Киев».