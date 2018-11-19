Милонов предложил одеть депутатов Госдумы в мундиры

"Надо вести себя достойно, прилично. У меня есть рецепт. Если бы депутаты носили, как я предлагал, форму — сюртуки форменные, тогда бы никто этим не занимался. Они были бы ответственными, дисциплина была бы. Они бы подумали, что просто невозможно, надевая государственную форму, как раньше это было, вот такими вещами заниматься. Это было бы спасением. Нужно в мундирах ходить", — сказал он в беседе с Агентством "Москва".

При этом Милонов отметил, что шить себе форму депутаты должны себе сами, а не одеваться за государственный счет.

Ранее в ноябре сообщалось, что Милонов также планирует обратиться к заместителю главы правительства Татьяне Голиковой с предложением обязать чиновников проходить ежегодную стажировку в благотворительных учреждениях. Милонов отметил, что эта мера должна коснуться в первую очередь госслужащих социальной сферы. Отмечалось, что к инициативе депутата подтолкнул скандал, связанный с заявлением главы департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких

Кроме того, Милонов предложил скооперировать социальный государственный аппарат и добровольческие организации для работы чиновников в социальных учреждениях.