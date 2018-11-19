Цивилев провел кадровые назначения

Цивилев назначил новых глав двух департаментов региональной администрации

"Начальником департамента административных органов администрации Кемеровской области назначен Евгений Рюмин, а начальником областного департамента внутренней политики — Олеся Левкович. Распоряжения о назначениях подписал губернатор Сергей Цивилев", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, Евгений Рюмин родился в 1967 году в кузбасском Мариинске . В 1988 году окончил Новосибирское высшее военное командное училище МВД СССР, в 2000-м — Академию управления МВД России по специальности "Государственное и муниципальное управление". В 1988-1993 годах служил в Вооруженных силах, после этого (по сентябрь 2018-го) — в кузбасском главке МВД и в управлении Росгвардии по Алтайскому краю.

"Евгений Рюмин — ветеран боевых действий, полковник полиции. За безупречную службу награжден государственными наградами РФ: орденом Мужества, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и медалью Жукова", — отметили в обладминистрации.

Олеся Левкович родилась в 1979 году в кузбасском Белово, окончила Кемеровский государственный университет культуры и искусств по специальности "Менеджмент социально-культурной деятельности". По данным властей, 15 лет из 21 года общего трудового стажа она руководила учреждением молодежной политики, более двух лет занимала должность заместителя начальника территориального управления Центрального района администрации Кемерово.

"С 2012 года являлась депутатом городского Совета народных депутатов V созыва. С октября 2018 года исполняла обязанности начальника департамента внутренней политики губернатора Кемеровской области", — добавили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, кадровые перестановки в администрации Кузбасса начались после 1 апреля, когда Сергей Цивилев был назначен врио губернатора. За несколько месяцев он сменил шесть заместителей, большинство из которых перешли в обладминистрацию с постов глав кузбасских городов и районов. Кроме того, новый глава региона заменил управляющего делами обладминистрации, начальников нескольких департаментов. Все эти должности также заняли местные специалисты. В сентябре в структуре обладминистрации появилась должность заместителя губернатора по вопросам культуры, спорта и туризма.