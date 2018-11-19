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Эрдоган рассказал об отношениях России и Турции
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Эрдоган рассказал об отношениях России и Турции 

РИА Новости + ещё 4 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Турция выстраивает отношения с Россией, независимо от давления других стран, которое не принесет пользы никому, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган, выступая на церемонии завершения морской укладки газопровода, которая проходила в Стамбуле в понедельник.
В церемонии участвовал также президент РФ Владимир Путин.
"Турция никогда не подходила к отношениям с Россией, исходя из требований других стран. Ситуации, при которых нарушаются суверенные права государств, не принесут пользы никому. Для нас РФ является долгосрочным надежным другом и важным поставщиком газа. Теплые и близкие отношения между нашими странами, которые основываются на взаимопомощи, имеют важный вес для будущего", — сказал Эрдоган.
Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
Начать поставки газа по "Турецкому потоку" планируется до 1 января 2020 года.
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