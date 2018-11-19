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МИД счел фантастикой слухи о возвращении баз на Кубу
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В МИД назвали сообщения о возвращении российских баз на Кубу фантастикой 

РИА Новости + ещё 15 1 час назад
Фото: РИА Новости
В МИД РФ расценивают как ненаучную фантастику сообщения СМИ о якобы возможности возвращения российских военных баз на Кубу, заявил РИА Новости директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.
"Мы ненаучную фантастику не комментируем", — сказал Щетинин, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее газета Daily Star со ссылкой на исследовательскую организацию Джеймстаунский фонд сообщила, что Возможность появления российских военных баз на Кубе тревожит Запад. Издание отмечает, что этот шаг может стать ответом Москвы на угрозы Дональда Трампа о выходе США из договора о ракетах средней и меньшей дальности. Таблоид также напомнил о Карибском кризисе 1962 года.
Сообщается, что предпосылкой для подобных опасений Запада стал официальный визит президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля в Москву и его встреча с Владимиром Путиным и рядом российских политиков. Обсуждение военного сотрудничества двух стран навело исследователей на мысли, что Москва для наблюдения за деятельностью США в Карибском регионе может вновь открыть радиоэлектронный центр в Лурдесе, который закрыли 16 лет назад, а также построить дополнительные базы.
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