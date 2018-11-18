Трамп назвал самое сложное решение в своей президентской карьере

"Северная Корея была довольно сложной… Потому что когда я получил это от (бывшего) президента (США Барака) Обамы, прямо в тех двух креслах, мы сидели и говорили, и он сказал, что это, несомненно, самая большая проблема, которая стоит перед страной", — сказал он в воскресенье в интервью телеканалу Fox News , отвечая на соответствующий вопрос.

Трамп отметил, что очень доволен тем, какое решение было принято и какие отношения сейчас у США с КНДР.

В Сингапуре 12 июня Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын провели историческую встречу, где договорились, что КНДР прекратит ядерную и ракетные программы в ответ на нормализацию отношений двух стран и прекращение формального состояния войны на Корейском полуострове, где в 1950–1953 годах шла война, завершившаяся подписанием соглашения о перемирии. Однако с тех пор каких-то конкретных шагов не было: Пхеньян ждет от Вашингтона выполнения достигнутых договоренностей, а администрация США заявляет, что недовольна отсутствием новых шагов со стороны КНДР по ядерному разоружению и продолжает политику максимального давления.

С другой стороны, КНДР прекратила ракетные пуски и ядерные испытания, уничтожила несколько шахт для таких испытаний, вернула в США задержанных ранее трех граждан этой страны, а также останки десятков американских солдат, погибших во время корейской войны. Сейчас ведется подготовка ко второму саммиту США-КНДР.