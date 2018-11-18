Медведев прибыл во Вьетнам с двухдневным визитом

На понедельник запланированы переговоры главы российского правительства с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком, встречи с генсеком ЦК Компартии страны, президентом Нгуен Фу Чонгом и председателем Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган.

Как рассказали в пресс-службе российского кабмина, в ходе переговоров будут обсуждаться вопросы сотрудничества двух стран в торговле, инвестициях, промышленности и энергетике.