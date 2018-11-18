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Медведев прибыл во Вьетнам
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Медведев прибыл во Вьетнам с двухдневным визитом 

РИА Новости + ещё 7 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев приехал во Вьетнам с официальным двухдневным визитом, передает корреспондент РИА Новости.
На понедельник запланированы переговоры главы российского правительства с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком, встречи с генсеком ЦК Компартии страны, президентом Нгуен Фу Чонгом и председателем Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган.
Как рассказали в пресс-службе российского кабмина, в ходе переговоров будут обсуждаться вопросы сотрудничества двух стран в торговле, инвестициях, промышленности и энергетике.
"Будет рассмотрен ход реализации крупных совместных инфраструктурных, высокотехнологичных, образовательных и гуманитарных проектов, включая проведение в 2019 году Года России во Вьетнаме и Года Вьетнама в России", — отметили в российском кабмине.
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