Ещё
Медведев и премьер Вьетнама начали переговоры в Ханое
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ханое начались переговоры Медведева и Нгуен Суан Фука 

РИА Новости + ещё 16 1 час назад
Переговоры премьер-министра России Дмитрия Медведева с его вьетнамским коллегой Нгуен Суан Фуком стартовали в Ханое.
Переговоры проходят в гостевой комнате правительства Вьетнама. До этого на площади перед главным входом в президентский дворец состоялась церемония официальной встречи главы российского правительства, а затем — совместное фотографирование двух премьеров.
Начал программу официального госвизита Медведев с возложения венков к мемориалу павшим героям и мавзолею Хо Ши Мина.
Планируется, что после беседы в узком составе состоятся российско-вьетнамские переговоры в расширенном, после чего Дмитрий Медведев и Нгуен Суан Фук сделают заявление для прессы.
Глава российского правительства прибыл в Ханой из Папуа — Новой Гвинеи, где он вместе с премьером Вьетнама участвовал в саммите АТЭС.
Последние новости
В Аргентине обнаружили пропавшую год назад подлодку "Сан-Хуан" Родители поддержали учительницу, избившую ученика Петросян и Степаненко: чем закончился развод
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что значит для России провал саммита АТЭС65
«Дураки» привели к катастрофе на Украине669
Опубликовано последнее сообщение Осина87
Иностранки откровенно рассказали о русских мужчинах69
Вице-спикер заксобрания Красноярского края выпал из окна
Видео
00:30
Последнее слово Януковича
В мире Политика
00:30
«Не может передвигаться»
Происшествия
04:15
Тело убитого журналиста могли вывезти в чемоданах
В мире
03:49
«Ты — главное, вовремя споткнись!»
Европа В мире
00:22
Раскрыты последние слова Трампа Путину в Париже
Политика Ближний Восток
00:57
От хиджаба до подрыва: что известно о смертнице из Грозного
Происшествия Статьи
08:54
В Кремле высказались о передаче Курил Японии
Политика Азия
00:30
Янукович госпитализирован с серьезными травмами
Украина Происшествия
05:11
Дождь из ракет сняли на видео
Армия Оружие
03:39
Радикалы напали на журналиста в центре Киева
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение