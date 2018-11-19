Медведев и премьер Вьетнама начали переговоры в Ханое

В Ханое начались переговоры Медведева и Нгуен Суан Фука

Переговоры проходят в гостевой комнате правительства Вьетнама . До этого на площади перед главным входом в президентский дворец состоялась церемония официальной встречи главы российского правительства , а затем — совместное фотографирование двух премьеров.

Начал программу официального госвизита Медведев с возложения венков к мемориалу павшим героям и мавзолею Хо Ши Мина.

Планируется, что после беседы в узком составе состоятся российско-вьетнамские переговоры в расширенном, после чего Дмитрий Медведев и Нгуен Суан Фук сделают заявление для прессы.