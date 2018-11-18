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Песков: в вопросе о Курилах потребуется компромисс
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Песков: в вопросе о Курилах потребуется компромисс 

RT на русском + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что в вопросе переговор с Японией относительно южных Курильских островов потребуется компромисс, которые учитывает интересы обеих сторон.
«Безусловно, потребуется компромисс, но это компромисс, который не будет вступать в конфликт с национальными интересами ни одной из сторон», — приводит Интерфакс слова Пескова.
Также он отметил, что Россия будет вести переговоры с Японией по проблеме мирного договора с учётом союзнических обязательств Токио перед США.
Ранее Песков прокомментировал сообщения об обещании японского премьер-министра Синдзо Абэ не размещать военные базы Соединённых Штатов на южных Курильских островах в случае передачи их Японии.
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