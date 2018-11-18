Песков: в вопросе о Курилах потребуется компромисс

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы « Москва . Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что в вопросе переговор с Японией относительно южных Курильских островов потребуется компромисс, которые учитывает интересы обеих сторон.

«Безусловно, потребуется компромисс, но это компромисс, который не будет вступать в конфликт с национальными интересами ни одной из сторон», — приводит Интерфакс слова Пескова.

Также он отметил, что Россия будет вести переговоры с Японией по проблеме мирного договора с учётом союзнических обязательств Токио перед США.