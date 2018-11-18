Песков: в вопросе о Курилах потребуется компромисс 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что в вопросе переговор с Японией относительно южных Курильских островов потребуется компромисс, которые учитывает интересы обеих сторон.
«Безусловно, потребуется компромисс, но это компромисс, который не будет вступать в конфликт с национальными интересами ни одной из сторон», — приводит Интерфакс слова Пескова.
Также он отметил, что Россия будет вести переговоры с Японией по проблеме мирного договора с учётом союзнических обязательств Токио перед США.
Ранее Песков прокомментировал сообщения об обещании японского премьер-министра Синдзо Абэ не размещать военные базы Соединённых Штатов на южных Курильских островах в случае передачи их Японии.