Раскрыты последние слова Трампа Путину в Париже

Раскрыты слова прощания Трампа с Путиным в Париже

«Трамп сказал: "Ну, что до встречи в Буэнос-Айресе". Наш президент подтвердил», — сказал он и добавил, подготовка встречи на экспертном уровне, в том числе согласование временных параметров, начнется в ближайшее время.

Информацию о том, что американская сторона также заинтересована во встрече, подтвердил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Прорывов нет, никаких прорывов ожидать не стоит на американском направлении. В данном случае, наверное, стоит ожидать следующего контакта двух президентов», — сказал он.

Ранее Песков сообщал, что общение лидеров двух стран было кратким, они обменялись «буквально парой слов». По его словам, в Буэнос-Айресе они, в числе прочего, намерены обсудить ситуацию вокруг решения США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Путин и Трамп встретились в Париже 11 ноября на торжествах по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. Полноформатные их переговоры были отменены по запросу французской стороны: президент Франции Эммануэль Макрон лично выступил против, поскольку встреча могла бы «затмить мероприятия.

Первая полноформатная встреча Путина и Трампа состоялась 16 июля в президентском дворце в столице Финляндии Хельсинки.