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Раскрыты последние слова Трампа Путину в Париже
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Раскрыты слова прощания Трампа с Путиным в Париже 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп подтвердили планы встретиться на саммите G20 в Аргентине, когда беседовали в Париже. Об этом рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков в эфире телеканала «Россия 1», передает «Интерфакс».
«Трамп сказал: "Ну, что до встречи в Буэнос-Айресе". Наш президент подтвердил», — сказал он и добавил, подготовка встречи на экспертном уровне, в том числе согласование временных параметров, начнется в ближайшее время.
Информацию о том, что американская сторона также заинтересована во встрече, подтвердил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Прорывов нет, никаких прорывов ожидать не стоит на американском направлении. В данном случае, наверное, стоит ожидать следующего контакта двух президентов», — сказал он.
Ранее Песков сообщал, что общение лидеров двух стран было кратким, они обменялись «буквально парой слов». По его словам, в Буэнос-Айресе они, в числе прочего, намерены обсудить ситуацию вокруг решения США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).
Путин и Трамп встретились в Париже 11 ноября на торжествах по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. Полноформатные их переговоры были отменены по запросу французской стороны: президент Франции Эммануэль Макрон лично выступил против, поскольку встреча могла бы «затмить мероприятия.
Первая полноформатная встреча Путина и Трампа состоялась 16 июля в президентском дворце в столице Финляндии Хельсинки.
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