В Кремле высказались о передаче Курил Японии

В Кремле оценили возможность автоматической передачи Курил Японии

«Интерфакс». Сепаратной сделки о передаче Японии Курильских островов не может быть, заявил помощник президента РФ Дмитрий Песков . Он подчеркнул, что автоматическая передача территорий невозможна, сообщает

«За эти дни мы с вами видели очень большое количество разных рассуждений, политологических домыслов о том, что, дескать, уже какая-то сепаратная сделка о передаче островов и так далее», — заявил он, подчеркнув, что «так быть не может».

Он пояснил, что президент России Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ взяли за основу переговоров по данной проблематике советско-японскую декларацию 1956 года. В ней, в частности, зафиксирован отказ сторон от взаимных претензий, которые возникли в результате войны, а также отказ СССР от репарационных претензий к Японии. В период правления Никиты Хрущёва рассматривалась идея о передаче Японии двух островов. Это предусматривало ее отказ от претензий на острова Кунашир и Итуруп. Однако под давлением США Япония отказалась от договора.

В ходе визита в Сингапур Владимир Путин провел встречу с Синдзо Абэ. Комментируя ее итоги, он напомнил о событиях советского периода, когда «сама Япония от реализации этих договоренностей отказалась».

Как отмечает Песков, в вопросе о Курилах потребуется некий компромисс, не противоречащий интересам России и Японии.

Кроме того, переговоры по мирному договору с Токио будут вестись с учетом союзнических обязательств Японии. Имеет значение и поддержка Японией санкций США против России.