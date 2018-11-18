В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина и Трампа

В ближайшее время начнется подготовка переговоров президентов России и США на полях саммита "двадцатки" в Аргентине

"Мы, эксперты, скоро будем готовить повестку дня и временные параметры", — заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков в программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1", сообщает "Интерфакс".

"Они между собой об этом говорили и, прощаясь, Трамп сказал: "Ну, что до встречи в Буэнос-Айресе". Наш президент подтвердил", — передал детали краткой беседы глав государств в Париже 11 ноября представитель Кремля.