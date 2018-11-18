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В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина и Трампа
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В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина и Трампа 

Российская Газета + ещё 15 6 часов назад
Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
В ближайшее время начнется подготовка переговоров президентов России и США на полях саммита "двадцатки" в Аргентине.
"Мы, эксперты, скоро будем готовить повестку дня и временные параметры", — заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков в программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1", сообщает "Интерфакс".
"Они между собой об этом говорили и, прощаясь, Трамп сказал: "Ну, что до встречи в Буэнос-Айресе". Наш президент подтвердил", — передал детали краткой беседы глав государств в Париже 11 ноября представитель Кремля.
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