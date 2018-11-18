Назван первый кандидат на пост главы Приморского края

Стало известно имя первого кандидата на пост главы Приморского края

Депутат городской думы Владивостока Роза Чемерис в социальных сетях рассказала о том, что получила удостоверение кандидата на пост главы Приморского края . Иными словами, она стала первым претендентом на пост, представив все необходимы для этого документы, прошедшие проверку Избирательной комиссии.

Сегодня, 18 ноября, в 18 часов избирком завершил прием документов от потенциальных кандидатов на пост главы Приморского края. Заявления принимались с 26 октября, а в последнюю неделю (с 11 по 18 ноября) претенденты сдавали необходимые документы в избирком на проверку.

Список документов включал в себя предложения о сенаторах, финансовую отчетность и листы поддержки кандидата. Самовыдвиженцам необходимо было представить подписи граждан в свою поддержку.

Ранее, Роза Чемерис в социальных сетях поделилась информацией о том, что прошла муниципальный фильтр и первой сдала документы в избирком. Она собрала необходимое количество подписей депутатов муниципальных образований, районов, округов и избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований, находящихся на территории Приморского края.