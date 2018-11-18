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Назван первый кандидат на пост главы Приморского края
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Стало известно имя первого кандидата на пост главы Приморского края 

РИА «ФедералПресс» 8 часов назад
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин
Депутат городской думы Владивостока Роза Чемерис в социальных сетях рассказала о том, что получила удостоверение кандидата на пост главы Приморского края. Иными словами, она стала первым претендентом на пост, представив все необходимы для этого документы, прошедшие проверку Избирательной комиссии.
Сегодня, 18 ноября, в 18 часов избирком завершил прием документов от потенциальных кандидатов на пост главы Приморского края. Заявления принимались с 26 октября, а в последнюю неделю (с 11 по 18 ноября) претенденты сдавали необходимые документы в избирком на проверку.
Список документов включал в себя предложения о сенаторах, финансовую отчетность и листы поддержки кандидата. Самовыдвиженцам необходимо было представить подписи граждан в свою поддержку.
Ранее, Роза Чемерис в социальных сетях поделилась информацией о том, что прошла муниципальный фильтр и первой сдала документы в избирком. Она собрала необходимое количество подписей депутатов муниципальных образований, районов, округов и избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований, находящихся на территории Приморского края.
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