Ещё
В Совфеде отреагировали на заявление украинского генерала
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Совфеде отреагировали на заявление украинского генерала о «войне» с Россией 

RT на русском 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT назвал возмутительным заявление экс-заместителя начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенанта запаса Игоря Романенко о «широкомасштабной войне» между Россией и Украиной из-за ситуации вокруг Азовского моря.
Сенатор подчеркнул, что размышления на тему силового конфликта постоянно звучат именно со стороны украинских военных и политиков.
«Эти люди совершенно не задумываются над словами, которые говорят. Такими заявлениями они обслуживают далеко не украинский народ, а другие страны, прежде всего США, потому что там очень хотели бы продолжения силовой эскалации ситуации между Украиной и Россией. Мы никакого повода для подобных заявлений и тем более действий им не давали. Все действия России осуществляются исключительно в рамках международного права», — отметил он.
При этом Цеков напомнил, что вероятность перекрытия российской стороной Азовского моря обсуждалась в рамках возможной агрессии со стороны Украины, поскольку в этом случае России придётся отвечать.
Однако в настоящий момент, по его словам, «ничего подобного осуществляться не будет».
Парламентарий также добавил, что в преддверии президентских выборов Украина заинтересована в эскалации напряжённости в регионе.
«С учётом того, что нынешняя власть пытается всеми силами удержаться, обострение ситуации в отношениях с Россией, в том числе на Азовском море, будет способствовать этому… Кроме того, позволит им списать свои неудачи на Россию, как они обычно это делают… Второй получатель выгоды — это США. Для них Украина — плацдарм для конфликта с Россией», — заключил Цеков.
Ранее Романенко заявил, что российские власти могут закрыть Азовское море для украинских судов, в результате чего возрастёт вероятность «широкомасштабной войны» между Россией и Украиной.
RT на русском: последние новости
Business Insider: за спиной у Трампа Путин заключает опасные для США альянсы В Совфеде оценили возможное введение США новых санкций Песков рассказал, чем занимается Путин во время долгих перелётов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп не захотел слушать «ужасную запись»
Киев взбунтовался из-за России в Интерполе320
Шнуров посвятил Осину стихотворение150
Кремль не допустит ошибки по Курилам144
Умер Борис Полоскин6
Видео
00:30
Последнее слово Януковича
В мире Политика
00:30
«Не может передвигаться»
Происшествия
04:15
Тело убитого журналиста могли вывезти в чемоданах
В мире
03:49
«Ты — главное, вовремя споткнись!»
Европа В мире
00:22
Раскрыты последние слова Трампа Путину в Париже
Политика Ближний Восток
00:57
От хиджаба до подрыва: что известно о смертнице из Грозного
Происшествия Статьи
08:54
В Кремле высказались о передаче Курил Японии
Политика Азия
00:30
Янукович госпитализирован с серьезными травмами
Украина Происшествия
05:11
Дождь из ракет сняли на видео
Армия Оружие
03:39
Радикалы напали на журналиста в центре Киева
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение