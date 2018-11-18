Захарова напомнила Западу о Донбассе

Захарова: «Таймс» видит угрозу в мультфильме, но не замечает обстрелов жителей Донбасса

«Очень удобная позиция. С одной стороны, ценности сохраняются, за которые Запад стоит горой — а именно «противодействие угрозам». С другой стороны, то, что выгодно им самим, то что отвечает их собственным геополитическим интересам, остается в стороне, без критики», — подчеркнула Захарова.

Добавим, что она также заступилась за «Машу и Медведя» указанием на «Тома и Джерри».

Напомним, что накануне авторитетное британское издание The Times посвятило свою публикацию отечественному мультфильму, бьющему рекорды просмотров, как инструменту «мягкой силы» России и элементу «кремлевской пропаганды».

«У Маши напористый, неприятный характер. При этом она решительна… Не будет преувеличением сказать, что она ведет себя по-путински», — цитирует «Таймс» заявление профессора Букингемского университета Энтони Глиса.

Британский эксперт ссылается на мнение эстонского эксперта Приита Хыбемяги, который ранее назвал «Машу и Медведя» угрозой национальной безопасности Эстонии. «Таймс» с тревогой обращает внимание на то, что на сегодняшний день число подписчиков англоязычного канала мультсериала превышает 4 млн Общее число просмотров «Маши и Медведя» составляет более 40 млрд, подчеркивается в публикации.

При этом, действительно, вне поля внимания британского издания, и западной прессы в целом остается такая «маловажная деталь», как постоянные нарушения Украиной условий Минских соглашений, к выполнению которых Запад регулярно призывает. Так по данным представителей ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК), только за минувшие сутки украинские силовики 18 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив более 300 боеприпасов. По данным ОБСЕ, озвученным в октябре, более 20 детей погибли или были ранены в результате конфликта в Донбассе с начала 2018 года. Британские эксперты, отметим, особо не били тревогу по этому поводу.

Напомним, и на Украине требовали запретить российский мультфильм как некую угрозу.

На публикацию «Таймс» о «Маше и медведе» ответили не только в студии «Анимаккорд», выпускающей мультфильм, но и в посольстве России в Лондоне.

«Важная проблема была поднята @thetimes сегодня: как Великобритания может найти спасение от «Маши и Медведя»? — написали дипломаты в Twitter. — Открыть специальный анти-мультипликационный центр где-нибудь в Балтике? Поместить всех карикатуристов в санкционный список ЕС? Очевидно, что нужен решительный и очень дорогостоящий подход!».