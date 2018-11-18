Business Insider: за спиной у Трампа Путин заключает опасные для США альянсы

В этом году президент США Дональд Трамп отказался от посещения саммита Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), пишет Business Insider. И тем самым уступил место в лучах софитов главе Кремля Владимиру Путину. Для него это мероприятие прошло более чем успешно. В Сингапуре президент России заложил первый камень в строительство российского культурного центра, заключил выгодные сделки и пообщался со многими главами государств и правительств Азии.

Индия и Главный посыл его визита: хотя с Европой дела не ладятся, в Азии — рынке будущего — Россия имеет вес, считает издание. Но стоит учитывать, что Москва пришла в регион с опозданием. США ещё в начале президентства Барка Обамы объявили его «краеугольным камнем» своей внешней политики. Китай Япония из-за одного только своего географического положения и экономической мощи — очень влиятельные игроки.

Кремль же обратил внимание на Азию только после того, как ухудшились отношения с Западом. За сближением Москвы с Востоком не стоит какой-то план, это скорее тактическое решение, считают эксперты. И последние события сыграли на руку главе Кремля. За прошедшие годы многие азиатские государства стали более авторитарными, поэтому для них не проблема сотрудничать с президентом России. К тому же всё меньше государств в регионе готовы доверить своё будущее только в одни руки. Они хотят проводить более независимую внешнюю политику, поясняет издание.

К тому же политика Трампа под лозунгом «Америка на первом месте!» посылает противоречивые сигналы союзникам США в регионе. И отсутствие главы Белого дома на АСЕАН, а также саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) только усугубило ситуацию, ведь его предшественник Обама всегда принимал в них участие.

Путин же воспользовался этой возможностью и за спиной у Трампа стал заключать опасные для США альянсы, продолжает Business Insider. Несмотря на конфликты интересов в определённых областях отношения России и Китая за прошедшие годы улучшились. Пекин и Москва провели совместные военные учения. Си Цзиньпин лично подчеркнул, что «дружба» двух стран «становится всё крепче».

С Индией Россия уже многие десятилетия поддерживает хорошие отношения. Большую часть своего оружия Индия закупает именно у россиян. С Вьетнамом Москва также ведёт успешный бизнес. А Филиппины, бывшая колония США и важный союзник Америки, даже подумывают о покупке новых российских подлодок.

Азиатско-тихоокеанский регион в первую очередь заинтересован в оружии и энергетических ресурсах России, констатирует издание. Путин же широко распахнул дверь в Азию. Но на данный момент он в основном руководствуется не геополитическими, а экономическим интересами. Москва старается не вмешиваться в такие конфликты, как в Южно-Китайском море, но этот подход может измениться, если Кремль продолжит наращивать влияние в регионе. Впрочем, пока что Россия остаётся всего лишь одним из игроков на этом поле. И хотя США с опаской поглядывают на то, чем Путин занимается в Азии, главным противников для них остаётся Китай.