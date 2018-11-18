«Вводите санкции»: на Западе испугались «Машу и Медведя»

Британские эксперты заявили о «мягкой пропаганде» Кремля, которая просматривается в популярном детском мультсериале «Маша и Медведь». По их мнению, Маша символизирует собой образ президента России Владимира Путина , а Медведь «угрожает» национальной безопасности Эстонии . В российском посольстве на такие заявления предложили несколько способов спасения от мультика.

Западные критики увидели в популярном российском детском мультсериале «Маша и Медведь» политический сигнал и назвали его инструментом «мягкой пропаганды» Кремля.

Мультипликационный сериал, созданный анимационной студией «Анимаккорд» при помощи трехмерной графики, стал объектом серьезного исследования иностранных специалистов. Критики, которые посмотрели несколько серий любимого мультика российских детей, вышедшего на экраны в 2009 году, интерпретировали на свой лад внешний вид и характеры основных персонажей.

Профессор Энтони Глис из Букингемского университета заявил, что главная героиня девочка Маша ведет себя «по-путински»: она в течение всего повествования проявляет решительность и напористость, приводит его слова The Times

А вот Медведь, который в прошлом был известным цирковым артистом, и впоследствии стал лучшим другом девочки, по мнению преподавателя Таллинского университета Приита Хыбемяги, создан так, чтобы изменить образ России в детском сознании с негативного на позитивный. Как указывает издание, это «угрожает» национальной безопасности Эстонии, но каким образом — авторы не объясняют, отмечает НСН.

Литовские критики, в свою очередь, заострили свое внимание на внешнем виде главной героини в серии, где она охраняет огород Медведя от зайца. Иностранцам не понравилась фуражка пограничника СССР, которую носила Маша. Они сделали вывод, что таким образом российская сторона через нарисованные кадры указывает на «защиту своих границ».

Впрочем, всерьез такие заявления принимать не стали. Глава студии Дмитрий Ловейко заявил РИА «Новости» , что комментировать высказывания западных критиков о политической пропаганде в мультсериале можно только с большой долей иронии.

К тому же духе он предположил, что работа «пропагандистского органа при Кремле…, наверное, неплохо оплачивается».

«Но, к сожалению, за 10 лет у нас не было ни копейки государственных денег. И мы никого не просили, потому что мы чисто коммерческий проект», — объяснил он.

Глава студии также поспешил заверит, что создатели сериала не имели в виду никаких политических параллелей.

«Думаю, что вокруг любого талантливо проекта очень много людей, которые хотят присоседиться, и обидно, что такое серьезное издание, вместо того, чтобы спросить у нас, приводит мнение, например, литовского критика. Комментировать, что подумал кто-то по поводу чего-то довольно сложно», — подчеркнул он.

В целом его поддержали и в посольстве России в Лондоне. Там британским властям иронично порекомендовали немедленно озаботиться вопросами защиты населения от влияния российского мультсериала «Маша и Медведь».

«Газета The Times подняла сегодня важный вопрос: как Великобритания может спастись от «Маши и Медведя»? Очевидно, что необходим решительный и очень дорогостоящий подход!» — указало диппредставительство в твиттере.

Российское посольство даже подсказало Лондону несколько методов, которые могли бы помочь защититься от российских мультфильмов, указывает ФАН. Например, там предложили запустить передовой антимультипликационный центр где-нибудь в Балтике или же включить всех российских мультипликаторов в санкционный список ЕС

Как бы эта картина ни воспринималась на Западе, в России этот мультфильм в свое время снискал одобрение у довольно большой аудитории и пользуется популярностью по сей день. Его оценили как маленькие зрители, так и старшее поколение. Уже вышло несколько сезонов мультсериала. В каждом из 75 его коротких эпизодов рассказывается о главных жизненных вещах — дружбе, взаимовыручке и семейных ценностях.

Не секрет, что и за рубежом мультфильм встретили довольно тепло: в графе подписок англоязычного канала «Маши и Медведя» на платформе YouTube указана цифра, превышающая отметку в 4 млн В этом году 29 апреля у мультфильма был свой особый праздник. Одна из его серий набрала на платформе YouTube более 3 млрд просмотров, в результате чего заняла шестое место в списке самых просматриваемых видео, отметили в пресс-службе проекта.