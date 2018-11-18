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Медведев выразил соболезнования в связи с пожарами в США
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Медведев выразил соболезнования родным погибших и жертв пожаров в Калифорнии 

ТАСС + ещё 18 13 часов назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим в результате пожаров в Калифорнии.
Во время краткой беседы с вице-президентом США Майклом Пенсом на полях саммита АТЭС Медведев выразил соболезнования, а также попросил передать слова поддержки родным и близким погибших и пострадавшим. Пенс поблагодарил за предложение российской стороны оказать помощь в борьбе с пожарами.
Медведев в воскресенье продолжает работу на саммите АТЭС в столице Папуа — Новой Гвинеи, после завершения которого отправится во Вьетнам на переговоры с руководством этой азиатской страны. В программу второго дня саммита, открывшегося в субботу, вошел целый ряд мероприятий, которые завершатся принятием итоговой декларации.
Ранее первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько, отвечая на вопрос о возможности контактов на саммите с возглавляющим делегацию США вице-президентом США Майклом Пенсом, сообщил, что такая встреча отдельно не готовилась, а запроса от американской стороны не поступало.
"В любом случае, мы от общения не уходим, выступаем за диалог с США", — сказал Приходько.
В субботу число жертв природного пожара в американском округе Бьютт на севере Калифорнии возросло с 71 до 76 человек. Таким образом, общее число погибших при пожарах, полыхающих в данный момент в Калифорнии, составило уже 79 человек. При этом число пропавших без вести возросло до 1 тыс. 276 человек. В связи с пожарами в ряде округов Калифорнии действуют режимы чрезвычайной ситуации.
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