Медведев выразил соболезнования в связи с пожарами в США

Медведев выразил соболезнования родным погибших и жертв пожаров в Калифорнии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим в результате пожаров в Калифорнии.

Во время краткой беседы с вице-президентом США Майклом Пенсом на полях саммита АТЭС Медведев выразил соболезнования, а также попросил передать слова поддержки родным и близким погибших и пострадавшим. Пенс поблагодарил за предложение российской стороны оказать помощь в борьбе с пожарами.

Медведев в воскресенье продолжает работу на саммите АТЭС в столице Папуа — Новой Гвинеи , после завершения которого отправится во Вьетнам на переговоры с руководством этой азиатской страны. В программу второго дня саммита, открывшегося в субботу, вошел целый ряд мероприятий, которые завершатся принятием итоговой декларации.

Ранее первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько , отвечая на вопрос о возможности контактов на саммите с возглавляющим делегацию США вице-президентом США Майклом Пенсом, сообщил, что такая встреча отдельно не готовилась, а запроса от американской стороны не поступало.

"В любом случае, мы от общения не уходим, выступаем за диалог с США", — сказал Приходько.

В субботу число жертв природного пожара в американском округе Бьютт на севере Калифорнии возросло с 71 до 76 человек. Таким образом, общее число погибших при пожарах, полыхающих в данный момент в Калифорнии, составило уже 79 человек. При этом число пропавших без вести возросло до 1 тыс. 276 человек. В связи с пожарами в ряде округов Калифорнии действуют режимы чрезвычайной ситуации.