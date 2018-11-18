Авторы «Маши и Медведя» высмеяли страхи британцев

Авторы «Маши и Медведя» ответили на обвинения в российской пропаганде

Авторы мультсериала "Маша и Медведь" и посольство России Великобритании отреагировали на статью в газете Times о якобы наличии пропаганды в этом произведении.

Ранее в издании вышел материал, где критики назвали российский мультсериал "Маша и Медведь" элементом "кремлевской пропаганды", а также инструментом "мягкой силы".

Газета, в частности, процитировала мнение профессора Букингемского университета Энтони Глиса, который указал на напористость и решительность Маши. По мнению профессора, "не будет преувеличением сказать, что она ведет себя по-путински" и "слишком много на себя берет".

"Важная проблема была поднята @thetimes сегодня: как Великобритания может найти спасение от "Маши и Медведя"?" — отметило в Twitter посольство.

Дипломаты саркастически предложили такие варианты решения "проблемы", как открытие в Балтике специального анти-мультипликационного центра, а также помещение всех карикатуристов в санкционный список ЕС

"Очевидно, что нужен решительный и очень дорогостоящий подход!" — заключили в диппредставительстве. An important issue raised by @thetimes today: How UK can find salvation from «Masha and the Bear»? Launch an Ant-Cartoon Excellence Centre somewhere in the Baltic? Place all cartoonists on EU sanction list? Clearly a decisive — and a very expensive — approach is needed! pic.twitter.com/a05fKE24Be— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 17 ноября 2018 г.

​В студии "Анимаккорд", занимающейся созданием сериала, также прокомментировали статью. Как отметил руководитель студии Дмитрий Ловейко , на этот материал можно реагировать лишь с большой долей иронии.

Он подчеркнул, что "Анимаккорд" — коммерческий проект, который не получает государственного финансирования. Ловейко добавил, что создатели сериала не имели в виду каких-либо политических параллелей.

Количество подписчиков англоязычного канала мультсериала на сервисе YouTube на сегодняшний день превысило 4,2 миллиона.