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Авторы «Маши и Медведя» высмеяли страхи британцев
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Авторы «Маши и Медведя» ответили на обвинения в российской пропаганде 

РИА Новости
Фото: © Анимационная студия «Анимаккорд»
Авторы мультсериала "Маша и Медведь" и посольство России в Великобритании отреагировали на статью в газете Times о якобы наличии пропаганды в этом произведении.
Ранее в издании вышел материал, где критики назвали российский мультсериал "Маша и Медведь" элементом "кремлевской пропаганды", а также инструментом "мягкой силы".
Газета, в частности, процитировала мнение профессора Букингемского университета Энтони Глиса, который указал на напористость и решительность Маши. По мнению профессора, "не будет преувеличением сказать, что она ведет себя по-путински" и "слишком много на себя берет".
"Важная проблема была поднята @thetimes сегодня: как Великобритания может найти спасение от "Маши и Медведя"?" — отметило в Twitter посольство.
Дипломаты саркастически предложили такие варианты решения "проблемы", как открытие в Балтике специального анти-мультипликационного центра, а также помещение всех карикатуристов в санкционный список ЕС.
"Очевидно, что нужен решительный и очень дорогостоящий подход!" — заключили в диппредставительстве.
​В студии "Анимаккорд", занимающейся созданием сериала, также прокомментировали статью. Как отметил руководитель студии Дмитрий Ловейко, на этот материал можно реагировать лишь с большой долей иронии.
Он подчеркнул, что "Анимаккорд" — коммерческий проект, который не получает государственного финансирования. Ловейко добавил, что создатели сериала не имели в виду каких-либо политических параллелей.
Количество подписчиков англоязычного канала мультсериала на сервисе YouTube на сегодняшний день превысило 4,2 миллиона.
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