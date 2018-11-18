Офицерам МВД хотят продлить срок службы

МВД предлагает увеличить высшим офицерам предельный возраст нахождения на службе

Министерство внутренних дел подготовило законопроект, который повышает на пять лет максимально разрешенный возраст пребывания на службе майорам, подполковникам, полковникам и генералам ведомства.

Подготовленный ведомством пакет поправок в закон «О службе в органах внутренних дел РФ» размещен на портале проектов нормативных правовых актов, отмечает «Интерфакс»

Согласно документу, предельный возраст пребывания на службе в органах внутренних дел, по достижении которого следует прекращение контракта, для майоров и подполковников составляет 55 лет (сейчас 50), для полковников — 60 лет (сейчас 55), а для всех генералов — 65 лет (сейчас для генерал-майоров и генерал-лейтенантов — 60).

Авторы законопроекта поясняют, что предлагаемые нормы «не имеют отношения к выслуге лет для пенсионных выплат».

Для сотрудников органов внутренних дел, имеющих другие специальные звания, предельный возраст остается прежним — 50 лет.

Также в соответствии с поправками предлагается повысить с 35 до 40 лет предельный возраст поступления на службу на должности вышеперечисленных категорий сотрудников.