Ещё
Офицерам МВД хотят продлить срок службы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МВД предлагает увеличить высшим офицерам предельный возраст нахождения на службе 

BFM.RU + ещё 4 15 часов назад
Фото: РИА Новости
Министерство внутренних дел подготовило законопроект, который повышает на пять лет максимально разрешенный возраст пребывания на службе майорам, подполковникам, полковникам и генералам ведомства.
Подготовленный ведомством пакет поправок в закон «О службе в органах внутренних дел РФ» размещен на портале проектов нормативных правовых актов, отмечает «Интерфакс».
Согласно документу, предельный возраст пребывания на службе в органах внутренних дел, по достижении которого следует прекращение контракта, для майоров и подполковников составляет 55 лет (сейчас 50), для полковников — 60 лет (сейчас 55), а для всех генералов — 65 лет (сейчас для генерал-майоров и генерал-лейтенантов — 60).
Авторы законопроекта поясняют, что предлагаемые нормы «не имеют отношения к выслуге лет для пенсионных выплат».
Для сотрудников органов внутренних дел, имеющих другие специальные звания, предельный возраст остается прежним — 50 лет.
Также в соответствии с поправками предлагается повысить с 35 до 40 лет предельный возраст поступления на службу на должности вышеперечисленных категорий сотрудников.
BFM.RU: последние новости
Песков рассказал о занятиях Путина в долгих перелетах Украинский генерал предупреждает об опасности «большой войны» с Россией Абэ пообещала Путину не размещать военные базы США на Курилах
Комментарии6
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп не захотел слушать «ужасную запись»
Киев взбунтовался из-за России в Интерполе320
Шнуров посвятил Осину стихотворение150
Кремль не допустит ошибки по Курилам144
Умер Борис Полоскин6
Видео
00:30
Последнее слово Януковича
В мире Политика
00:30
«Не может передвигаться»
Происшествия
04:15
Тело убитого журналиста могли вывезти в чемоданах
В мире
03:49
«Ты — главное, вовремя споткнись!»
Европа В мире
00:22
Раскрыты последние слова Трампа Путину в Париже
Политика Ближний Восток
00:57
От хиджаба до подрыва: что известно о смертнице из Грозного
Происшествия Статьи
08:54
В Кремле высказались о передаче Курил Японии
Политика Азия
00:30
Янукович госпитализирован с серьезными травмами
Украина Происшествия
05:11
Дождь из ракет сняли на видео
Армия Оружие
03:39
Радикалы напали на журналиста в центре Киева
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение