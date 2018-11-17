Захарова рассказала анекдот от Bellingcat

"Это анекдот новый: "Сотрудники ФСБ помогали сотрудникам ГРУ без проверки визового центра получить британские визы". Ведь это тот же самый Bellingcat доказывал, что Петров и Боширов работают в ГРУ?", — написала Захарова.

Она отметила, что у зарубежных партнеров "нет предела фантазии".