Захарова рассказала анекдот от Bellingcat 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что портал Bellingcat в новом расследовании "сам себя вывел на чистую воду". Об этом она написала в фейсбуке.
В новом расследовании сообщается, что сотрудники ФСБ пытались повлиять на визовые центры, чтобы помочь в получении виз Александру Петрову и Руслану Боширову, которые обвиняются британской стороной в попытке отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
"Это анекдот новый: "Сотрудники ФСБ помогали сотрудникам ГРУ без проверки визового центра получить британские визы". Ведь это тот же самый Bellingcat доказывал, что Петров и Боширов работают в ГРУ?", — написала Захарова.
Она отметила, что у зарубежных партнеров "нет предела фантазии".
Ранее СМИ сообщили, что Лондон требует от ЕС включить руководство ГРУ в санкционный список.