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«Трамп перегибает палку в критике России»
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«Трамп перегибает палку в критике России» — экс-посол США в РФ 

ТК «Звезда» 36 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Потепление российско-американских отношений наступило с распадом СССР, но длилось недолго. Отношения между РФ и США многие оценивают как холодные.
Сегодняшние российско-американские отношения гораздо более «холодные», чем даже в годы Холодной Войны, считает бывший посол США в России Александра Вершбоу.
«Никто не выиграет от размещения наземных ракет в Европе, особенно — ядерных ракет. Наши отношения были очень напряженными, когда ядерные ракеты размещались — в восьмидесятые — нам не следует возвращаться к этим временам», — отметил он.
По его мнению, нынешние российско-американские отношения в целом значительно хуже, чем в последние десятилетия Холодной войны.
«По крайней мере, во времена Холодной войны у нас было соглашение по сокращению вооружения, и мы могли ограничить это соревнование, у нас были определенные правила поведения, которые так или иначе соблюдались», — добавил экс-посол США в РФ.
«Я думаю, что президент (Трамп) понимает, что лучше иметь хоть какие-то отношения с Россией, чем вообще их не иметь. Но, мне кажется, что иногда он перегибает палку, критикуя Россию за ее "плохое поведение" и агрессию против Украины», — заключил Вершбоу.
Сегодня, 16 ноября 2018 года исполняется 85 лет дипломатическим отношениям России с Соединенными Штатами, которые были возобновлены в 1933 году.
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