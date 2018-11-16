Российского посла вызвали в МИД Финляндии

"Министр иностранных дел Сойни заявил о приглашении в МИД посла России Павла Кузнецова в понедельник утром из-за GPS скандала", — говорится в сообщении.

Проблемы с GPS

Ранее СМИ сообщили, что с 16 октября по 7 ноября наблюдались различные сбои во время учений НАТО

В понедельник премьер-министр Финляндии Юха Сипиля допустил, что Россия может быть причастна к сбоям. Он также призвал расследовать инцидент. С подобным заявлением выступило во вторник Минобороны Норвегии. По информации норвежский военных, за сбоями могли якобы стоять действия России в Арктике. Генсек НАТО Йенс Столтенберг , в свою очередь, отказался от комментариев. При этом в военно-политическом блоке назвали создание помех опасным и безответственным.

В последующем стало известно, что Россия и Финляндия обсуждают сбои в работе GPS.

Комментируя ситуацию с помехами, в Кремле отметили, что не знают о связи России к помехам во время учений НАТО. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что сегодня существует тенденция обвинять Москву "во всех смертных и иных грехах". Он также сказал, что подобные заявления не имеют под собой оснований.

Сенатор Франц Клинцевич , в свою очередь, назвал сбои в работе спутниковых систем в ходе учений НАТО "элементарным непрофессионализмом".

Учения Trident Juncture прошли в Норвегии с 25 октября по 7 ноября. Маневры стали крупнейшими со времени окончания холодной войны.