Глава Липецкой области оправдался за оскорбление студентов

Временно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что его слова о высоких ценах и маленьких зарплатах были процитированы неверно.

По его словам, на аудио— и видеозаписях слышно, что после лекции студенты задали ему вопрос о ценах на бензин, в ответ на который он предложил подумать о том, как помочь будущим специалистам больше зарабатывать.

«Это сильно разное. Просто СМИ не стали ничего проверять, взяли чьё-то мнение из «ВКонтакте» и растиражировали. Очень чётко прослеживается организация процесса. Люди инвестировали большие деньги в организацию, но бог им судья», — отметил врио губернатора.

Он добавил, что россияне «любят хлеб и зрелища», однако с этим ничего нельзя поделать, и поэтому остаётся только «надеяться на разум, что он восторжествует», а люди начнут судить по делам, передаёт РИА Новости

Ранее News.ru писал, что Игорь Артамонов на встрече со студентами заявил, что если их не устраивают цены, то это значит, что они мало зарабатывают. Молодые люди никак при нем не прокомментировали его заявление, а после написали множество негативных отзывов в социальных сетях.