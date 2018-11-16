Если бы взглядом можно было убить!

Daily Mail рассказывает, как проходило общение Пенса и Путина на азиатском саммите. В день празднования столетней годовщины окончания Первой мировой войны в Париже Путин и Трамп были вполне любезны. Однако на саммите в Сингапуре вице-президент Майк Пенс смутил своим пристальным взглядом российского президента Владимира Путина. Английский таблоидрассказывает, как проходило общение Пенса и Путина на азиатском саммите.

— Пенс встречает Путина в Сингапуре суровым взглядом, а на секретной встрече предупреждает его о недопустимости вмешательства в американские выборы.

— Вице-президент рассказывает в ходе интервью, как Трамп сказал Путину, что Америка будет решительно защищать неприкосновенность своего избирательного процесса.

— Путин и Трамп должны встретиться через две недели на саммите Группы 20 в Аргентине

— После отравления Скрипалей отношения между двумя странами достигли низшей точки.

— Однако в день празднования столетней годовщины окончания Первой мировой войны в Париже Путин и Трамп были вполне любезны.

На саммите в Сингапуре вице-президент Майк Пенс смутил своим пристальным взглядом российского президента Владимира Путина. Соединенные Штаты заявляют, что он упрашивал российского лидера не вмешиваться в американские выборы.

По словам Путина, они с Пенсом беседовали на полях конференции Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), обсудив тему контроля вооружений и другие вопросы.

Пресс-секретарь Пенса Алиса Фарах (Alyssa Farah) в своем заявлении отметила, что два руководителя «коснулись вопросов, которые будут обсуждаться, когда президент Трамп и президент Путин приедут в Аргентину на саммит Группы 20».

Репортер Эн-Би-Си сообщил, что аппарат вице-президента в неофициальном порядке пошел дальше, так как, по словам пресс-секретаря, Пенс во время снятой на камеру, но неразборчивой беседы поднял вопрос о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года.

Этот разговор состоялся в четверг после обеда во время пленарного заседания АСЕАН. Накануне вечером за ужином Пенс и Путин обменялись короткими приветствиями.

Вице-президент заявил Эн-Би-Си, что во время ужина ему было неудобно вести подробный разговор.

«Ну, у нас на самом деле не было такой возможности, он сидел напротив меня за широким столом, — объяснил Пенс. — Знаете, мы предельно ясно говорим о том, что эта администрация полна решимости обеспечить нулевую терпимость к вмешательству в наши выборы, будь это действия России или других стран».

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты предприняли «решительные действия» для обеспечения неприкосновенности урн для голосования.

«Я знаю, что президент говорил то же самое на своих прошлых встречах с [российским] президентом», — заявил Пенс.

Общение Пенса и Путина в четверг было кратким. У Трампа и Путина тоже запланирована встреча, которая должна состояться через несколько недель.

В четверг Путин сказал, что Москве и Вашингтону необходимо обсудить перспективы подписанного в 2011 году соглашения СНВ-3 о сокращении вооружений, а также ситуацию, сложившуюся вокруг договора от 1987 года о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Трамп объявил о своем намерении выйти из ДРСМД, который в свое время заключили американский президент Рональд Рейган и советский руководитель Михаил Горбачев

Российский лидер также заявил в четверг, что если у него в конце месяца состоится запланированная встреча с Трампом в Аргентине, они будут обсуждать Сирию, Северную Корею и Иран. Он добавил, что Москва готова «к восстановлению полноформатной работы настолько, насколько готовы американские партнеры».

«Безусловно, нам нужен диалог на высшем уровне, на экспертном уровне», — сказал Путин.

Кремль также пожаловался на «непредсказуемость» США при Трампе, заявив, что это вызывает глубокую обеспокоенность во всем мире.

«То, что Америка стала в последнее время непредсказуемой, ни для кого не секрет», — сказал кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков телеканалу «Дождь» во время визита Путина в Сингапур.

«Эта непредсказуемость в исполнении такой крупнейшей страны, мощнейшей экономики мира — конечно, это предмет для глубокой обеспокоенности всех», — добавил он.

В выходные дни на праздновании столетней годовщины окончания Первой мировой войны Трамп и Путин обменялись улыбками, приветствуя друг друга. Путин даже показал своему коллеге поднятый вверх большой палец. Это любимое приветствие американского президента.

Через две недели на саммите «двадцатки» в Буэнос-Айресе они проведут более обстоятельный разговор. У Путина и Трампа уже была двусторонняя встреча, состоявшаяся летом в Хельсинки.

Отношения между двумя странами достигли нового минимума, когда США ввели против России очередные санкции в ответ не неудавшееся отравление в Британии бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля . Западные страны обвинили Россию в организации этого заговора, в результате которого Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены смертельным нервно-паралитическим веществом. Также отравились два гражданина Британии, один из которых скончался.

Москва отрицает свою причастность к этому наглому нападению и осуждает действия по введению санкций за этот инцидент. «Мы не признаем эти односторонние ограничения… и мы считаем их незаконными», — сказал Песков по поводу угрозы новых санкций. Пресс-секретарь добавил, что они лишь «еще больше осложнят российско-американские отношения».

В настоящее время мировые лидеры встречаются в Сингапуре, который проводит ежегодный саммит Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Трамп на эту встречу не поехал, но отправил вместо себя вице-президента Пенса. В воскресенье вечером он вернулся из Парижа, а после каникул на День Благодарения поедет в Аргентину на встречу «двадцатки».

Комментарии читателей

Xredsx

Россия влияет на выборы, потому что так говорят политики. Но давайте поговорим о том, как политические партии получают частные пожертвования, которые точно так же влияют на политику правительства. Что, не поговорим?

Defender of Wonder

Он эту фотографию со своим суровым взглядом использует в президентской гонке в 2020 году. Пенс, как и многие, ненавидит Дональда Трампа.

K L Brown

Я уверен, Путин просто задрожал от страха! Пенс может смутить кого-то своим пристальным взглядом? Я вас умоляю.

John Marshall