Кремль отреагировал на обещания Японии

Кремль отреагировал на обещание Японии по Курилам

Тема союзнических обязательств Японии в раках мирного договора является «достаточно важной», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Его цитирует ТАСС в пятницу, 16 ноября.

«Этот разговор по тематике мирного договора президент вел в формате один на один. Мы уже сообщили об основном понимании, о договоренности интенсифицировать переговорный процесс на базе советско-японской декларации 1956 года», — сказал Песков.

Так он прокомментировал информацию газеты Asahi Shimbun о том, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным пообещал не размещать военные базы США на части Курильских островов, которые якобы будут переданы Токио.

В соответствии с японо-американским договором безопасности США могут размещать свои военные базы на всей территории страны, однако, как сообщили изданию высокопоставленные японские чиновники, для этого необходимо согласие Токио.

Путин встретился с японским премьером 14 ноября в Сингапуре на саммите АСЕАН. По словам российского лидера, Синдзо Абэ выразил готовность активизировать переговоры по заключению мирного договора на основе советско-японской декларации 1956 года. Между тем Путин отметил, что в указанном документе «далеко не все ясно».

Согласно документу, Москва допускает передачу Японии островов Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора.