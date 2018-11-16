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Кремль отреагировал на обещания Японии
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Кремль отреагировал на обещание Японии по Курилам 

Lenta.ru 1 час назад
Тема союзнических обязательств Японии в раках мирного договора является «достаточно важной», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в пятницу, 16 ноября.
«Этот разговор по тематике мирного договора президент вел в формате один на один. Мы уже сообщили об основном понимании, о договоренности интенсифицировать переговорный процесс на базе советско-японской декларации 1956 года», — сказал Песков.
Так он прокомментировал информацию газеты Asahi Shimbun о том, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным пообещал не размещать военные базы США на части Курильских островов, которые якобы будут переданы Токио.
Абэ пообещал Путину не пускать США на Курилы
В соответствии с японо-американским договором безопасности США могут размещать свои военные базы на всей территории страны, однако, как сообщили изданию высокопоставленные японские чиновники, для этого необходимо согласие Токио.
Путин встретился с японским премьером 14 ноября в Сингапуре на саммите АСЕАН. По словам российского лидера, Синдзо Абэ выразил готовность активизировать переговоры по заключению мирного договора на основе советско-японской декларации 1956 года. Между тем Путин отметил, что в указанном документе «далеко не все ясно».
Согласно документу, Москва допускает передачу Японии островов Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора.
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