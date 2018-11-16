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Кремль прокомментировал «сладкую жизнь» Цеповяза
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Кремль отреагировал на обещания Японии

В Кремле назвали отвратительной историю с Цеповязом 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал «вопиющей» ситуацию с характером содержания в колонии Вячеслава Цеповяза, отбывающего наказание за убийства в станице Кущевской. «Это отвратительная ситуация, здесь не может быть второй точки зрения», — приводит слова представителя Кремля RT.
Как подчеркнул Песков, Федеральная служба исполнения наказаний принимает необходимые меры реагирования для того, чтобы исключить в дальнейшем подобные ситуации.
Цеповяз проедал 5 пенсий в месяц
6 ноября в исправительной колонии строгого режима №3 в Ивановском районе Амурской области началась проверка после обнародования фотографий, на которых заключенный Цеповяз поедает деликатесы и жарит шашлыки. В отношении сотрудников исправительного учреждения возбуждено уголовное дело.
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