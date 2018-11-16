Ещё
Путин поговорил по телефону с Назарбаевым и Лукашенко
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин поговорил по телефону с Назарбаевым и Лукашенко 

Газета.Ru + ещё 1 13 часов назад
Фото: Газета.Ru
Президент России Владимир Путин провел два телефонных разговора — с президентами Белоруссии и Казахстана Александром Лукашенко и Нурсултаном Назарбаевем. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Путин проинформировал Назарбаева о своих контактах в ходе Восточноазиатского саммита в Сингапуре, который состоялся 13–15 ноября.
Также президенты России и Казахстана затронули некоторые вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.
С Лукашенко Путин обсудил график предстоящих контактов.
Газета.Ru: последние новости
Путин зашел в аптеку в Петербурге В Совфеде пригрозили Украине закрытием Азовского моря Лавров обвинил США в давлении на крупные российские компании
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест на русский менталитет47
Помпео пообещал Украине помощь в борьбе с РФ31
Киев «жестко ответит» РФ из-за Азовского моря111
США хотят спасти Украину от «Северного потока-2»12
Путин внезапно появился в аптеке
Видео
01:41
Российскую технику сочли «безумными древними машинами»
Оружие Армия
00:16
«Петр Великий» выпустил ракето-торпеду
Армия Оружие
00:26
ОП обсудит вопрос перехода на летнее время
Общество
01:00
Москвичей предупредили о коллапсе на дорогах
Новости Москвы
01:14
Умер Жорес Медведев
Наука
04:13
Кремль прокомментировал «сладкую жизнь» Цеповяза
Политика
01:04
В Сети сравнили цены в столовых Госдумы и «Газпром нефти»
Общество
00:43
Начался суд над краснодарскими людоедами
Криминал Происшествия
00:50
Легенду программы «Время» выселяют из квартиры
Шоу-бизнес Экономика
01:27
Отмеченный Путиным Билан раскрыл тайну имени
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение