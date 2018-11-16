Путин поговорил по телефону с Назарбаевым и Лукашенко 

Президент России Владимир Путин провел два телефонных разговора — с президентами Белоруссии и Казахстана Александром Лукашенко и Нурсултаном Назарбаевем. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Путин проинформировал Назарбаева о своих контактах в ходе Восточноазиатского саммита в Сингапуре, который состоялся 13–15 ноября.
Также президенты России и Казахстана затронули некоторые вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.
С Лукашенко Путин обсудил график предстоящих контактов.