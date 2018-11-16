Путин поговорил по телефону с Назарбаевым и Лукашенко

Путин проинформировал Назарбаева о своих контактах в ходе Восточноазиатского саммита в Сингапуре, который состоялся 13–15 ноября.

Также президенты России и Казахстана затронули некоторые вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.

С Лукашенко Путин обсудил график предстоящих контактов.