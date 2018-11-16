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В Крыму заявили о политической слепоте ООН
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В Крыму заявили о политической слепоте ООН 

News.ru 16 часов назад
Фото: РИА Новости
Крымские чиновники прокомментировали принятую Генассамблеей ООН резолюцию. Уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина сообщила, что сведений о фактах нарушений прав человека на территории республики нет. А вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский заявил, что Комитет Генассамблеи ООН в очередной раз «показал свою политическую слепоту».
Людмила Лубина предложила представителям стран, поддержавшим этот документ, побывать в регионе. По её словам, они смогут лично убедиться в отсутствии нарушений прав человека на территории Крыма.
«Пусть сами приедут в Крым, пообщаются с людьми и убедятся, что никаких нарушений нет», — сказала Лубина.
Вице-премьер Крымской республики Дмитрий Полонский сообщил, что политическая слепота почти 70 государств его не удивляет. По его мнению, это объясняется страхом и ненавистью, которую испытывают западные демократии к росту силы и влияния России в мире.
«Радует только то, что количество воздержавшихся от голосования государств и тех, кто проголосовал против, значительно превышает численность поддержавших резолюцию», — отметил Полонский.
Ранее News.ru сообщил о том, что третий комитет Генассамблеи ООН вновь принял резолюцию по нарушению прав человека в Крыму, инициированную украинской делегацией. За принятие документа проголосовали 67 государств, против проголосовали 26, воздержались 82 делегата.
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