Ещё
Путин поздравил главу Киргизии с юбилеем
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Самолеты едва не столкнулись над Москвой
Самолеты едва не столкнулись над Москвой

Путин поздравил главу Киргизии с юбилеем 

ТАСС + ещё 3 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин отметил вклад своего киргизского коллеги Сооронбая Жээнбекова в развитие союзнических отношений между двумя странами. Об этом говорится в поздравительной телеграмме президента РФ Жээнбекову по случаю его 60-летия, сообщила в пятницу пресс-служба руководителя Киргизии.
По сообщению пресс-службы, Путин подчеркивает в телеграмме, что президент Киргизии по праву пользуется "большим уважением соотечественников и высоким авторитетом за рубежом".
"Весьма значителен ваш личный вклад в развитие отношений союзничества и стратегического партнерства между нашими государствами, а также в продвижение взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве. Рассчитываю на продолжение нашего конструктивного диалога и плодотворной совместной работы по двусторонней и международной повестке дня", — приводит пресс-служба текст поздравительной телеграммы президента РФ.
Президент России также пожелал Жээнбекову "крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности".
ТАСС: последние новости
Токио настаивает на своем суверенитете над частью Курил в случае их передачи Японии Песков: Путин не следит за рассмотрением ЕСПЧ жалоб, в том числе от Навального Кожемяко попросил Медведева включить Приморье в проект по обеспечению лекарствами детей
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Донбассе ликвидирован Гера402
Германия уходит из-под контроля174
Священник прокатился в запряженном детьми авто19
Пока вы спали: Курилы поделят по-советски
Севшего на «министерскую диету» депутата высмеяли на Первом150
Видео
01:41
Российскую технику сочли «безумными древними машинами»
Оружие Армия
00:16
«Петр Великий» выпустил ракето-торпеду
Армия Оружие
01:27
Отмеченный Путиным Билан раскрыл тайну имени
Шоу-бизнес
00:59
Футболист задержан за убийство таксиста
Криминал Происшествия
00:46
Священник прокатился в запряженном детьми авто
В мире Европа
01:46
В Донбассе ликвидирован Гера
В мире
00:52
Избивших инвалида полицейских уволили
Криминал Происшествия
01:07
Полет «вездесущих близнецов» А-50 попал на видео
Армия Оружие
01:03
«Сырочек, чай и все». Как встретили Волочкову в Краснодаре
Шоу-бизнес
04:48
Севшего на «министерскую диету» депутата высмеяли на Первом
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение