Путин поздравил главу Киргизии с юбилеем

Президент России Владимир Путин отметил вклад своего киргизского коллеги Сооронбая Жээнбекова в развитие союзнических отношений между двумя странами. Об этом говорится в поздравительной телеграмме президента РФ Жээнбекову по случаю его 60-летия, сообщила в пятницу пресс-служба руководителя Киргизии

По сообщению пресс-службы, Путин подчеркивает в телеграмме, что президент Киргизии по праву пользуется "большим уважением соотечественников и высоким авторитетом за рубежом".

"Весьма значителен ваш личный вклад в развитие отношений союзничества и стратегического партнерства между нашими государствами, а также в продвижение взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве. Рассчитываю на продолжение нашего конструктивного диалога и плодотворной совместной работы по двусторонней и международной повестке дня", — приводит пресс-служба текст поздравительной телеграммы президента РФ.

Президент России также пожелал Жээнбекову "крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности".