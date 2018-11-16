В Крыму прокомментировали задержание Украиной 15 судов

Политика Украины по задержанию судов за заходы в крымские порты является наглым выпадом и напоминает действия человека, который пилит сук, на котором сидит, заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель

Ранее Государственная пограничная служба Украины сообщила о задержании 15 судов за "незаконный заход в порты оккупированного Крыма ". Часть из них арестована, по другим продолжаются соответствующие суды. В ведомстве добавили, что корабли находятся в портах Бердянска и Мариуполя. При этом там не уточнили, есть ли среди них российские суда. Как отмечается, всего в поле зрения украинских пограничников 940 судов. При этом большая часть из них — плавсредства, обслуживающие работу портов в Крыму.

"Такая политика Украины напоминает человека, который пилит сук, на котором сидит. С такими темпами они будут задерживать все иностранные суда, в том числе и свои, потому что торговые отношения с российским Крымом набирают обороты. Они подрывают свою экономику подобными действиями и накаляют международную обстановку. Я думаю, что подобные наглые выпады в отношении России нужно пресекать", — сказал РИА Новости Гемпель.

По его словам, в этом случае уместно говорить, что врага надо бить его же оружием.