Япония назвала острова, которые хочет получить от России

Япония назвала острова на Курилах, которые хочет получить от России

Токио рассчитывает, что в ходе переговоров по мирному договору с Россией в случае передачи Японии островов Хабомаи и Шикотан на эти острова будет распространяться ее суверенитет, заявил генеральный секретарь правительства Японии Есихидэ Суга. Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление российского президента Владимира Путина , прозвучавшее в четверг. «Я хотел бы воздержаться от комментариев заявлений российского президента. Но в любом случае наше понимание таково, что если Японии будут возвращены Хабомаи и Шикотан, то, само собой, будет подтвержден и суверенитет Японии над ними», — сказал Суга, передает РИА «Новости». В четверг стало известно, что президент России Владимир Путин договорился с премьером Японии Синдзо Абэ активизировать российско-японские переговоры по мирному договору на основе декларации 1956 года. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что вопрос о заключении российско-японского мирного договора встревожил японскую оппозицию, которая собирается потребовать у премьер-министра Абэ разъяснений о его переговорах с Владимиром Путиным в Сингапуре.