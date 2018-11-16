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Япония назвала острова, которые хочет получить от России
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Япония назвала острова на Курилах, которые хочет получить от России 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Токио рассчитывает, что в ходе переговоров по мирному договору с Россией в случае передачи Японии островов Хабомаи и Шикотан на эти острова будет распространяться ее суверенитет, заявил генеральный секретарь правительства Японии Есихидэ Суга.
Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление российского президента Владимира Путина, прозвучавшее в четверг.
«Я хотел бы воздержаться от комментариев заявлений российского президента. Но в любом случае наше понимание таково, что если Японии будут возвращены Хабомаи и Шикотан, то, само собой, будет подтвержден и суверенитет Японии над ними», — сказал Суга, передает РИА «Новости».
В четверг стало известно, что президент России Владимир Путин договорился с премьером Японии Синдзо Абэ активизировать российско-японские переговоры по мирному договору на основе декларации 1956 года.
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что вопрос о заключении российско-японского мирного договора встревожил японскую оппозицию, которая собирается потребовать у премьер-министра Абэ разъяснений о его переговорах с Владимиром Путиным в Сингапуре.
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