Кожемяко попросил обеспечить детей Приморья бесплатными лекарствами

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко попросил включить регион в пилотный проект по бесплатному обеспечению лекарствами детей. С такой просьбой он обратился в пятницу к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву на состоявшейся во Владивостоке встрече.
"Знаю, что в правительстве сегодня готовится решение о включении нескольких регионов в пилотный проект по бесплатному обеспечению лекарствами детей. Хотелось бы попросить вас, чтобы Приморье с учетом большой потребности, важности этого, большого количества детей было включено в этот пилотный проект по обеспечению бесплатными лекарствами детей", — сказал Кожемяко.
Дмитрий Медведев предложил врио губернатора подготовить необходимые документы для участия в этом проекте.