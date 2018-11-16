Кожемяко попросил обеспечить детей Приморья бесплатными лекарствами

Кожемяко попросил Медведева включить Приморье в проект по обеспечению лекарствами детей

Дмитрий Медведев предложил врио губернатора подготовить необходимые документы для участия в этом проекте.

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