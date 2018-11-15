Ещё
Россия пригрозила закрыть Азовское море для Украины
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Православный раскол довел Порошенко до истерики
Православный раскол довел Порошенко до истерики

Россия может закрыть Азовское море для Украины 

Рамблер + ещё 24 10 часов назад
Россия может перекрыть Украине доступ в Азовское море. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил сенатор Франц Клинцевич.
По словам члена оборонного комитета Совета Федерации, Украина сама буквально «толкает» Россию на запрет ее судам бывать в акватории Азовского моря.
«И я не исключаю, что подобные действия могут последовать», — подчеркнул он.
Таким образом Клинцевич отреагировал на задержание украинскими пограничниками 15 кораблей, который был объяснен «незаконным» заходом в порты Крыма.
Украина задержала 15 судов за посещение Крыма
По словам сенатора, это очевидный «беспредел», а на «закрытие» Азовского моря для плавсредств с Украины России понадобится лишь несколько минут.
Клинцевич добавил, что своими действиями Украина неформально разрывает договор о сотрудничестве в Азовском море, от чего, если это произойдет на самом деле, пострадает лишь она сама.
Ранее депутат Верховной рады Украины Вадим Денисенко заявил, что разрыв этого договора загонит Украину в «тупик», а местный политолог Олег Соскин спрогнозировал, что в этом случае судоходство в Азовском море может стать «силовым».
Комментарии378
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ООН приняла резолюцию по Крыму753
Что означает компромисс по Курилам163
МВФ признал Крым частью России217
Умер Иван Смирнов5
Малахов рассказал о сыне Бузовой, которого она скрывала12
Видео
01:41
Российскую технику сочли «безумными древними машинами»
Оружие Армия
01:27
Отмеченный Путиным Билан раскрыл тайну имени
Шоу-бизнес
03:34
Путин подтвердил желание Японии заключить мир
Политика Азия
01:00
Ваенга экстренно госпитализирована
Шоу-бизнес
00:55
Сотрудники МВД случайно «слили» секретные сведения
Происшествия
03:53
Снегопады и морозы: Москва затрясется от холода
Погода Статьи
04:13
Цеповяз проедал 5 пенсий в месяц
Происшествия
00:29
Панин довёл фанатов до истерики
Шоу-бизнес
00:02
Умер Иван Смирнов
Общество
02:48
В храме Василия Блаженного появилась удобная навигация
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение