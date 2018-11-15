Россия пригрозила закрыть Азовское море для Украины

Россия может закрыть Азовское море для Украины

По словам члена оборонного комитета Совета Федерации, Украина сама буквально «толкает» Россию на запрет ее судам бывать в акватории Азовского моря.

«И я не исключаю, что подобные действия могут последовать», — подчеркнул он.

Таким образом Клинцевич отреагировал на задержание украинскими пограничниками 15 кораблей, который был объяснен «незаконным» заходом в порты Крыма.

По словам сенатора, это очевидный «беспредел», а на «закрытие» Азовского моря для плавсредств с Украины России понадобится лишь несколько минут.

Клинцевич добавил, что своими действиями Украина неформально разрывает договор о сотрудничестве в Азовском море, от чего, если это произойдет на самом деле, пострадает лишь она сама.