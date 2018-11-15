Россия пригрозила закрыть Азовское море для Украины

Россия может перекрыть Украине доступ в Азовское море. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил сенатор Франц Клинцевич.
По словам члена оборонного комитета Совета Федерации, Украина сама буквально «толкает» Россию на запрет ее судам бывать в акватории Азовского моря.
«И я не исключаю, что подобные действия могут последовать», — подчеркнул он.
Таким образом Клинцевич отреагировал на задержание украинскими пограничниками 15 кораблей, который был объяснен «незаконным» заходом в порты Крыма.
По словам сенатора, это очевидный «беспредел», а на «закрытие» Азовского моря для плавсредств с Украины России понадобится лишь несколько минут.
Клинцевич добавил, что своими действиями Украина неформально разрывает договор о сотрудничестве в Азовском море, от чего, если это произойдет на самом деле, пострадает лишь она сама.
Ранее депутат Верховной рады Украины Вадим Денисенко заявил, что разрыв этого договора загонит Украину в «тупик», а местный политолог Олег Соскин спрогнозировал, что в этом случае судоходство в Азовском море может стать «силовым».