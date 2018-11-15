Россия может закрыть Азовское море для Украины

Клинцевич не исключил закрытия Азовского моря для украинских судов

Государственная пограничная служба Украины задержала 15 судов за "незаконный заход в порты оккупированного Крыма", сообщила ранее УНН.

"Нас буквально толкают на резкие ответные действия. Да, мы буквально в минуты способны перекрыть Азовское море для любого украинского плавательного средства. И я не исключаю, что подобные действия могут последовать", — цитирует Клинцевича его пресс-служба.

По его словам, такими действиями Украина сама реально разрывает соглашение об Азовском море, от чего "только она и пострадает".

Клинцевич назвал действия Киева "явным беспределом". Не имеет значения, подчеркнул он, идет ли речь о задержании российских судов или судов иностранных государств — и те, и другие совершенно законно вошли в порты Крыма.