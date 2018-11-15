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В Совфеде назвали ложь элементом госполитики Украины
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В Совфеде оценили желание Украины перейти на прямые закупки оружия у США 

RT на русском 6 часов назад
Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Ольга Ковитиди в беседе с RT прокомментировала заявление Киева о желании перейти на прямые закупки вооружения у США.
«Создаваемое как внеблоковое государство, Украина, не в первый раз отходит от декларируемых принципов. В то время, когда Германия уверена в необходимости создания автономной европейской системы безопасности, а третья в мире ядерная держава Франция заявляет о нежелании быть вассалом Соединённых Штатов Америки, открыто призывая к необходимости создания единой европейской армии, Украина, забыв о верности евроинтеграции, заявляет о желании перешагнуть через ЕС и напрямую закупать вооружение у США», — сказала сенатор.
Ковитиди также отметила, что Украина стала инструментом геополитики Соединённых Штатов.
«Ложь стала неотъемлемым элементом государственной политики Украины, утратившей свой суверенитет и ставшей инструментом в геополитической игре США, направленной на расширение зоны своих интересов и создания очага напряжения в Европе», — заключил она.
Ранее посол Украины в Соединённых Штатах Валерий Чалый заявил, что Киев рассчитывает перейти на прямые закупки вооружения у США.
RT на русском: последние новости
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